Deux Suisses auraient roués de coups des touristes à Majorque

Des Suisses auraient roué de coups deux touristes à Majorque

Deux touristes britanniques ont été roués de coups jusqu'à perdre connaissance, la semaine dernière à Majorque. Selon les médias locaux, la police a arrêté deux Suisses âgés de 19 ans. Ils risquent plusieurs années de prison.

Plus de «Suisse»

Dans le quartier festif de Magaluf, une bagarre a éclaté dimanche 24 mai 2026 à proximité d'un établissement public. Selon les médias espagnols, deux Britanniques âgés de 30 et 31 ans ont été roués de coups. Une très violente agression qui les fera perdre connaissance.

Les deux Britanniques auraient reçu plusieurs coups à la tête et auraient été grièvement blessés. Les auteurs ont d'abord pris la fuite. La Guardia Civil a toutefois immédiatement ouvert une enquête et a finalement pu retrouver deux suspects. Ils ont été arrêtés mardi dernier dans un appartement de vacances à Calvià.

Selon les médias locaux, il s'agirait de deux Suisses âgés de 19 ans. Deux autres personnes impliquées dans cette violente agression n’auraient pas encore été identifiées, selon les informations disponibles. L’enquête se poursuit. Les deux Suisses, eux, auraient déjà été présentés à un juge. Ils risquent désormais une peine de trois à douze ans d’emprisonnement, toujours si l’on en croit la presse régionale.

Berne est-elle au courant de cette arrestation?

Interrogé par watson, le Département fédéral des affaires étrangères a indiqué n’avoir aucune connaissance de cette affaire. Des vérifications seraient toutefois en cours. (vro)