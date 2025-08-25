7 décès liés à la police vaudoise en 10 ans

Sept morts en dix ans lors d’interventions policières vaudoises: la mort d'un jeune à Lausanne a ravivé les tensions entre police et population.

Les décès liés à des interventions policières ont, à nouveau, été au coeur de l'actualité vaudoise lundi. Rappel des différentes affaires qui ont éclaté dans le canton depuis 2016.

11 novembre 2016 à Bex . Hervé, un Congolais de 27 ans, décède lors d'une intervention policière dans un immeuble de Bex. Armé d'un couteau, il avait menacé un policier, qui lui avait tiré dessus à trois reprises. Comme en première et deuxième instance, le Tribunal fédéral a conclu à l'acquittement du policier en mars 2023, jugeant que celui-ci se trouvait en situation de légitime défense.

24 octobre 2017 à Lausanne . Arrêté par erreur, Lamin, un Gambien de 23 ans, est victime d'une crise d'épilepsie qui dure environ 1h30 alors qu'il est filmé en permanence par des caméras au centre de la police cantonale de la Blécherette. Il décède dans sa cellule, sans que personne n'intervienne. L'affaire a d'abord fait l'objet d'une ordonnance de classement. Celle-ci a toutefois été annulée en juin 2024 par le Tribunal cantonal. Le Ministère public doit effectuer un complément d'instruction.

28 février 2018 à Lausanne . Mike, un Nigérian de 39 ans, décède à la suite de son arrestation lors d'une intervention anti-drogue musclée près de la gare de Lausanne. Accusés d'homicide par négligence, les six policiers impliqués ont été acquittés en juin 2023 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ce qu'a confirmé en appel le Tribunal cantonal en juillet 2024. Selon la justice, l'interpellation était justifiée, légitime et proportionnée. Un recours a été déposé au Tribunal fédéral. La famille de la victime a déjà annoncé son intention d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) en cas de nouvel acquittement.$

30 août 2021 à Morges . Nzoy, un Zurichois de 37 ans d'origine sud-africaine, tombe sous les balles – trois tirs – d'un agent sur l'un des quais de la gare de Morges. En novembre 2024, le Ministère public avait rendu une ordonnance de classement, estimant que le policier avait agi en état de légitime défense. En mai dernier toutefois, le Tribunal cantonal a demandé au Parquet de rouvrir l'enquête. Un procès aura lieu tôt ou tard dans cette affaire.

25 mai 2025 à Lausanne. Michael, un Nigérian de 39 ans, décède dans les locaux de la police municipale de Lausanne, peu de temps après son arrestation pour des soupçons liés au trafic de drogue. Une enquête est en cours et quatre policiers sont prévenus d'homicide par négligence dans cette affaire.

1er juillet 2025 à Lausanne . Une adolescente de 14 ans se tue au guidon d'un motocycle sur la route des Plaines-du-Loup à Lausanne, alors qu'elle tentait de se soustraire à un contrôle de police.

24 août 2025 à Lausanne. Cette fois-ci, c'est un jeune homme de 17 ans qui meurt dans un accident de scooter, alors qu'il était lui aussi suivi par la police. A la suite de son décès, plusieurs jeunes se rassemblés en soirée dans le quartier de Prélaz, où ils ont tiré des engins pyrotechniques sur la police et bouté le feu à des poubelles et un bus.

(jah/ats)