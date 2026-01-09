Commentaire

Il manquait l’essentiel depuis la tragédie

Des excuses. Et des adultes.

Plus de «Suisse»

Ma gosse a 15 ans. Elle aurait très bien pu se trouver au Constellation cette nuit noire de la Saint-Sylvestre. Sa meilleure amie devait s’y hisser, avant de «changer de plan». Un copain de classe a «tout vu» depuis le trottoir d’en face. Elle connaissait «de vue» l’une des victimes.

Elle est vivante. Elle n’est pas indemne.

Cette semaine, en classe, ils en ont causé. Le prof n’a pas su contenir une maladresse. Comme on engueulerait son môme au lieu d’exprimer une émotion, il a pointé la propension de cette génération à dégainer le téléphone jusque dans la mort. En sachant pourtant très bien que l’adulte n’a pas attendu Apple pour freiner comme un abruti en passant devant un accident sur l’autoroute.

Des conneries, on en a déjà entendu des tonnes depuis dix jours. Et on en entendra davantage encore, quand l’heure ne sera plus au recueillement collectif, à la douleur sourde.

Heureusement, certains ont eu la plume juste.

Ce fut notamment le cas d’Antoine Jaquier, un écrivain romand qui a l’avantage d’en connaître un rayon sur cette douce saloperie qu’est l’adolescence. Dans un texte sèchement baptisé «des adultes ont tué des enfants», il a écrit ce qu’on n’a pas lu ailleurs.

«Sous l’effet de l’euphorie organisée et de l’alcool vendu à prix d’or par des adultes à des enfants, certains jeunes, se pensant en sécurité, ont sans doute cru que les premières flammes allaient rapidement être maîtrisées par les adultes responsables de cette soirée.»

«Les jeunes n’étaient pas dans une rave au fond des bois où on les dit en danger. Ils n’étaient pas dans un squat. Ils étaient dans l’une des boîtes réputées d’une station de ski prestigieuse, dans un pays du top 10 des plus riches du monde. (...) Comment les familles auraient-elles pu imaginer que les autorités compétentes ne l’étaient pas?» Antoine Jaquier, sur Facebook

Les patrons du Constellations prétendent que «tout a été fait dans les normes». Toutes penaudes, les autorités communales ont bégayé de vagues procédures immaîtrisées, comme s’ils n’étaient que des chenapans pris les phalanges dans un pot de Nutella. «Les adultes ont confondu la vérité et l'intérêt» chantait Pierre Perret.

Antoine Jaquier a raison et nous n’avons pas besoin d’attendre les conclusions de l’enquête pour nous en convaincre. Si des jeunes sont morts à Crans-Montana, c’est aussi (d’abord?) parce que, de part et d’autre, des adultes ont fait ce qu’ils font finalement le mieux: «Chercher à maximiser les bénéfices et à réduire les coûts à l’extrême».

De tout temps, les règles sont là pour être édictées et respectées par les adultes. De tout temps, les règles sont là pour être transgressées par les enfants. Ainsi va la vie. Quand on a encore la chance d’en avoir une.

Jusqu’au cœur de ce vendredi 9 janvier, journée de deuil national, il a manqué quelque chose de pourtant fondamental, entre la formidable solidarité, les condoléances et les promesses politiques.

Des excuses.

Franches.

Fermes.

Inconditionnelles.

Totales.

Formulées par tous les adultes. Adressées à tous les jeunes. Car ce sont des décisions, des actes et des négligences de darons qui ont tué nos ados, dans cette cruelle prison de flammes. Il a fallu attendre les mots adroits de l’impeccable président du gouvernement valaisan, dans son discours en hommages aux victimes, pour y avoir droit. Enfin.

«Rien dans tout cela n'est de leur faute. Alors nous, comme adultes, comme responsables politiques, la moindre des choses que l'on puisse faire est de présenter des excuses de toute la communauté» Mathias Reynard, président du gouvernement valaisan

Un mioche n’est pas tenancier de bistro, président de commune, pompier, avocat, procureur, médecin, prof, journaliste. Il le deviendra un jour. S’il ne finit pas dégoûté par les errances des grandes personnes.

C’est à nous, vieux cons, de (re)prendre nos responsabilités. Celles qu’il a manqué à certains. Sans clémence ni chasses aux sorcières. Sans se dérober, se complaire, se planter.

La jeunesse nous regarde. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que, un jour peut-être, nous puissions espérer le pardon d’une génération meurtrie à jamais dans sa chair. Une fois n’est pas coutume, soyons à la hauteur.

Soyons adultes.