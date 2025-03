Un groupe de 50 à 70 adolescents et jeunes gens ont semé la zizanie au carnaval de Bâle, dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont provoqué et même agressé physiquement des policiers dans le quartier du Petit-Bâle, sur la rive droite du Rhin.

Les conseillers fédéraux sont-ils de plus en plus âgés?

Les deux candidats à la succession de Viola Amherd ont 57 et 61 ans, alors que les conseillers fédéraux actuels avaient entre 55 et 59 ans au moment de leur entrée en fonction. Notre gouvernement est-il en train de vieillir? On a sorti la calculette.

Viola Amherd avait 56 ans lorsqu'elle a été élue au Conseil fédéral, en décembre 2018. Les candidats officiels à sa succession, les centristes Markus Ritter et Martin Pfister, sont un peu plus âgés: le premier a 57 ans, le deuxième 61. Si l'on ajoute le fait que Elisabeth Baume-Schneider et Beat Jans avaient 59 ans au moment de leur entrée en fonction, on pourrait avoir l'impression que notre gouvernement est de plus en plus âgé.