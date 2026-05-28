Trois blessés dans une attaque au couteau à la gare de Winterthour

Une importante opération policière a été déployée après une attaque au couteau survenue jeudi matin à Winterthour. Ce que l'on sait 👇

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Une importante intervention policière a eu lieu jeudi matin à la gare de Winterthur après une attaque au couteau qui a fait trois blessés. Le suspect présumé a été arrêté.

Selon la police, les faits se sont produits peu après 8h30. L’auteur présumé serait un Suisse de 31 ans. Les trois victimes — des hommes suisses âgés de 28, 43 et 52 ans — ont été transportées à l’hôpital. Les motivations de l’attaque restent pour l’heure inconnues.

Une personne est grièvement blessée, les deux autres ont des blessures moyennement graves, a précisé un porte-parole de la police à la presse locale. Le service de protection et de secours de Zurich et celui de l'hôpital de Winthertour ont été mobilisés.

Que disent les témoins?

Un témoin a indiqué au Tages-Anzeiger que le suspect aurait poignardé plusieurs hommes sur place. Une classe d'école se trouvait également dans le secteur au moment des faits. L’enseignante se serait interposée pour protéger les élèves.



Sur des vidéos consultées par plusieurs médias, on voit le suspect prendre la fuite en criant «Allahu Akbar». Interrogé par Keystone-ATS, un porte-parole de la police zurichoise ne confirme pas cette information.

Des policiers à la gare de Winterthour. Image: watson

Le mobile de l'agresseur fait l'objet d'une enquête en cours. Sur place, la police cantonale zurichoise, la police municipale de Winterthour ainsi que la police des transports des CFF sont intervenues.

Une partie du secteur de la gare, près de l’entrée principale, a été bouclée. Davantage d’informations devraient être communiquées dans l’après-midi. (jah/jzs/ats)

