Attaque à Winterthour: la piste terroriste est privilégiée

Trois hommes ont été blessés jeudi matin lors d’une attaque au couteau à la gare de Winterthour. Le suspect, connu de la police, a été arrêté. Ce que l'on sait 👇

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Une importante intervention policière a eu lieu jeudi matin à la gare de Winterthur après une attaque au couteau qui a fait trois blessés. Le suspect présumé a été arrêté.

Vidéo: watson

Piste terroriste?

Selon la police, qui a tenu un point presse dans l'après-midi, les faits se sont produits peu après 8h30. Les trois victimes — des hommes suisses âgés de 28, 43 et 52 ans — ont été transportées à l’hôpital. Une personne est grièvement blessée, les deux autres ont des blessures moyennement graves. Les motivations de l’attaque restent pour l’heure inconnues.

La piste terroriste est désormais clairement évoquée par les autorités après l’attaque au couteau survenue à la gare de Winterthur. «Si ce n’est pas un acte terroriste, alors je ne sais pas ce qu’est un acte terroriste», a déclaré le conseiller d’Etat zurichois Mario Fehr (indépendant, ex-PS) lors d’un point presse. «C’est très clair», a-t-il ajouté.

Mario Fehr. Keystone

Le conseiller d’Etat zurichois Mario Fehr refuse de qualifier l’homme de simple «déséquilibré». «C’est une personne qui présente manifestement une forme de confusion, mais cette confusion est motivée par le djihadisme. Il faut aussi la nommer ainsi», a-t-il déclaré.

Que sait-on de l'agresseur présumé?

Les autorités ont également communiqué l’identité du suspect présumé. L’homme s’appelle Nesip D.. Ce Suisse-Turc avait été naturalisé à Winterthour en 2009. Selon Mario Fehr, il avait demandé le renouvellement de son passeport suisse en 2024, sans jamais se présenter au rendez-vous prévu. Agé de 31 ans, il était déjà connu de la police: en 2015, il avait été dénoncé pour diffusion de propagande du groupe djihadiste Etat islamique.

Pour en savoir plus 👇 Le profil du suspect de Winterthour soulève des questions

Une nouvelle dénonciation avait suivi en 2018. Depuis lors, l’homme n’était toutefois plus apparu dans les fichiers de police, selon les informations communiquées par les autorités.



La police a par ailleurs précisé que le suspect s’était officiellement réenregistré à Winterthur le 26 mai 2026. Les enquêteurs partent du principe qu’il était revenu en Suisse depuis peu seulement et qu’il se trouvait auparavant en Turquie.



Selon les autorités, le suspect avait récemment séjourné en psychiatrie. Le 25 mai, il s’était lui-même présenté auprès de la police municipale de Winterthur en tenant des propos confus. La police était alors intervenue et l’homme avait été conduit à la clinique psychiatrique intégrée de Winterthour (IPW). Le 26 mai, il avait quitté l’établissement, a indiqué le porte-parole de la police Marius Weyermann. Les forces de l’ordre avaient alors lancé des recherches pour le retrouver.

Le lendemain, soit le 27 mai, un médecin avait toutefois estimé qu’il ne représentait «aucun danger pour lui-même ni pour autrui». Son séjour en clinique étant volontaire, il était donc libre de quitter l’établissement psychiatrique.



Interrogé sur les propos incohérents tenus par le suspect quelques jours avant l’attaque, Marius Weyermann. chef de la police zurichoise, a précisé qu’il ne s’agissait pas de menaces. Selon lui, ces déclarations laissaient plutôt penser à de possibles idées délirantes, sans lien explicite avec des violences.

Que disent les témoins?

Un témoin a indiqué au Tages-Anzeiger que le suspect aurait poignardé plusieurs hommes sur place. Une classe d'école se trouvait également dans le secteur au moment des faits. L’enseignante se serait interposée pour protéger les élèves.



Sur des vidéos consultées par plusieurs médias, on voit le suspect prendre la fuite en criant «Allahu Akbar». Interrogé par Keystone-ATS, un porte-parole de la police zurichoise ne confirme pas cette information.

Des policiers à la gare de Winterthour. Image: watson

Le mobile de l'agresseur fait l'objet d'une enquête en cours. Sur place, la police cantonale zurichoise, la police municipale de Winterthour ainsi que la police des transports des CFF sont intervenues.

Une partie du secteur de la gare, près de l’entrée principale, a été bouclée. Davantage d’informations devraient être communiquées dans l’après-midi. (jah/jzs/ats)

