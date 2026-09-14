Le bâtiment historique d'Ulysse Nardin au Locle. Image: google map

Le musée de cette prestigieuse marque suisse s'est fait cambrioler

Un mois après le casse du Château des Monts, un autre musée horloger du Locle a été cambriolé. Cette fois, les voleurs ont frappé Ulysse Nardin.

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Le musée privé de l'entreprise Ulysse Nardin a été la cible de cambrioleurs lundi 14 septembre, au Locle. Selon un communiqué de la police neuchâteloise et du Ministère public, plusieurs individus se sont introduits par effraction dans les locaux vers 3h.

Une fois à l'intérieur, les auteurs ont fracturé des vitrines d'exposition avant de s'emparer de plusieurs pièces d'horlogerie de collection. Ils ont ensuite pris la fuite. L'inventaire du butin est toujours en cours et son montant n'est, à ce stade, pas connu.

L'alarme s'est pourtant déclenchée

Une alarme s'est bien déclenchée et a provoqué l'intervention d'une entreprise de sécurité. Mais le point d'effraction n'a pas été repéré lors de cette première intervention. Le vol n'a finalement été constaté qu'environ une heure plus tard et la police neuchâteloise a alors été alertée.

L'enquête devra notamment déterminer pourquoi l'effraction n'a pas été détectée plus tôt. La procureure de service a ouvert une instruction pénale et la police judiciaire mène de nombreux actes d'enquête pour identifier et interpeller les auteurs.

Déjà un cambriolage

Ce cambriolage intervient un peu plus d'un mois après celui d'un autre musée horloger du Locle. Le 9 août, quatre individus vêtus de noir et cagoulés avaient dérobé une dizaine de pendules de valeur au Musée d'horlogerie du Château des Monts, en moins de cinq minutes. Ils avaient pris la fuite à bord d'une puissante berline sombre en direction de la France. Cinq hommes soupçonnés d'avoir un lien avec ce casse ont depuis été arrêtés et écroués à Lyon.

La procureure de service a ouvert une instruction pénale et la police judiciaire mène «de nombreux actes d'enquête» pour identifier et interpeller les auteurs. La police lance également un appel à témoins. Toute personne ayant remarqué des individus, véhicules ou comportements suspects au Locle lundi entre 2h et 4h est invitée à contacter la police neuchâteloise. (jah)