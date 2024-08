La police a lancé un appel à témoins. Image: KEYSTONE

Un motocycliste perd la vie suite à une collision près d'Avenches

L'accident s'est produit lundi vers 13h30. Un motocycliste est décédé lors d'une collision avec un camion, alors que sa passagère a été blessée.

Un motocycliste allemand de 51 ans a perdu la vie lundi après-midi sur une route principale près d'Avenches (VD) lors d'une collision avec un camion. La passagère de la moto, 39 ans et elle aussi allemande, a été grièvement blessée, a indiqué mardi la police cantonale. Celle-ci a lancé un appel à témoins.

L'accident a eu lieu peu avant 13h30 à proximité de l'Institut Equestre National d'Avenches. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le chauffeur professionnel qui circulait au volant d'un train routier (tracteur à sellette et semi-remorque) s'est engagé sur la route des Longs-des-Près. Il a percuté le motocycliste qui circulait en direction d'Avenches au guidon d'un engin tractant une remorque, précise la police vaudoise.

Route fermée durant plusieurs heures

Malgré l'intervention rapide des secours, le motocycliste est décédé sur place. Le pronostic vital de la passagère est engagé, selon la police. Le conducteur du camion, un ressortissant polonais de 33 ans, a, lui, été fortement choqué, ajoute encore cette dernière.

Le Ministère public a été informé et une procureure a ouvert une instruction pénale. Les investigations ont été confiées à l'unité circulation de la gendarmerie vaudoise afin de déterminer les causes et les circonstances précises de cet accident. La route a été fermée dans les deux sens durant plusieurs heures. (ats)