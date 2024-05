Voici qui a le plus de chances de devenir suisse

Ainsi, les détenteurs d'un permis C qui ne sont pas allés plus loin que l'école obligatoire a passé de 23,9 à 8,5%. Au contraire, les personnes étrangères hautement qualifiées représentent 57% des naturalisés, contre un tiers selon l'ancien droit.

De nouveaux critères d'intégration plus restrictifs ont été introduits en 2018. Notamment les connaissances linguistiques et l'indépendance économique. Pour les personnes moins aisées et peu qualifiées, ces critères sont des obstacles importants.

La naturalisation ordinaire est plus sélective depuis l'introduction de la nouvelle loi sur la naturalisation en 2018. Près de deux tiers des demandes proviennent de personnes hautement qualifiées et aisées, selon une étude.

Voici à quel point les primes devraient augmenter en 2025

Le choc s'annonce à nouveau rude cet automne. Selon le comparateur en ligne Comparis, la hausse des primes de l'assurance de base devrait tourner autour des 6% en moyenne cette année. Voire 10% dans certains cantons et certaines régions.

Le coût des primes augmente depuis une bonne vingtaine d’années – à un rythme de plus en plus rapide. Malgré une hausse moyenne des primes de 8,7 % pour 2024, certaines caisses disposeront d'un mince coussin de réserve à la fin de l'année, a indiqué Comparis dans un communiqué jeudi. Il est donc possible que certaines primes de l'assurance de base augmentent de plus de 10%.