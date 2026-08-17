Diana Gutjahr Keystone

Cette figure de l'UDC va quitter Berne

La conseillère nationale Diana Gutjahr ne sera pas candidate aux élections fédérales l'an prochain. Elle était entrée au Conseil national en 2017.

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La conseillère nationale thurgovienne UDC Diana Gutjahr ne briguera pas un nouveau mandat aux élections fédérales de 2027. L'entrepreneuse, dont le nom figurait parmi les papables à la succession d'Ueli Maurer, exclut également une candidature au Conseil des États.

La section thurgovienne de l' UDC regrette profondément cette décision, souligne-t-elle lundi dans un communiqué. Diana Gutjahr est entrée au National en 2017 en remplacement de l'ancien président de l'Union suisse des paysans (USP) Hansjörg Walter.

Cette co-propriétaire d'une entreprise s'est en particulier engagée pour la réduction de la bureaucratie, le renforcement de l'économie, des politiques efficaces en faveur des PME et le système d'enseignement dual. En 2022, son nom a été cité parmi les papables à la succession d'Ueli Maurer, mais jeune maman à l'époque, elle avait décliné l'offre.

L'UDC thurgovienne désignera officiellement ses candidats aux élections fédérales le 6 janvier prochain, est-il précisé. (jzs/ats)