Une piscine du Valais autorise le burkini et met l’UDC en colère. Image: montage watson

Une piscine valaisanne autorise le burkini et met l’UDC très en colère

Le burkini agite à nouveau la scène politique suisse. Cette fois-ci, la polémique atteint le Valais: après qu'une piscine privée a indiqué qu’elle autorisait la tenue, l’UDC s'est lancée dans la bataille politique et culturelle.

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Après la France et Genève, la polémique du burkini à la piscine s'invite en Valais. A l'origine, une simple phrase, rajoutée sur le site du zoo et piscine des Marécottes, à Salvan, par le propriétaire, Florian Piasenta, explique Rhone FM:

«Le port du burkini est autorisé» Florian Piasenta rhone fm

Un message ajouté pour pallier les appels téléphoniques croissants, demandant si les femmes pouvaient venir se baigner avec cet habit qui correspond aux normes de pudeur islamiques. Florian Piasenta explique disposer d'une clientèle en provenance du Moyen-Orient. Et de rajouter dans le reportage radio:

«Je préfère parfois le burkini à certains bikinis...» Florian Piasenta rhone fm

L'UDC s'engouffre dans la brèche

Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres dans un canton du soleil où il fait déjà très chaud, cet été. Dans plusieurs posts Facebook publiés les 10 et 11 août, le député UDC au Grand Conseil, Damien Raboud, estime que:

«Le burkini, symbole visible et étendard de l'islamisme conquérant n'a absolument rien à faire dans nos lieux de baignade publics» Damien Raboud, député UDC au Grand Conseil

Il appelle ses lecteurs à aller plutôt profiter des bains de Lavey, dans le Chablais vaudois, où le burkini a été interdit pour raisons d'hygiène. Il n'est pas le seul à lancer ses saillies sur les réseaux sociaux. Deux vidéos ont été publiées par l'influenceur d'extrême droite, Colin Walks, proche de l'UDC, qui se moque de Florian Piacenta en présentant un visuel réalisé par l'intelligence artificielle où celui-ci porte un burkini.

On parle de lui ici: De Genève à Martigny, le malaise de l'UDC face à un influenceur sulfureux

Un texte refusé en 2023

La passe d'armes autant sociétale que politique. Car Florian Piasenta, président de la commune de Salvan, est également député libéral-radical au Grand Conseil, pour le district de Saint-Maurice. Et Damien Raboud semble avoir peu apprécié qu'une courte majorité du groupe libéral-radical, alliée au Centre et à la gauche, a refusé cette interdiction. D'autant plus que le texte, déposé en 2022 et refusé en novembre 2023, à près de 70%, portait sa signature.

«Je comprends mieux pourquoi la majorité du PLR valaisan n'a pas accepté mon postulat pour l'interdiction du port du burkini dans les lieux de baignade publiques» Damien Raboud, député UDC au Grand Conseil facebook

L'UDC avait défendu le texte avec une moitié du groupe PLR. Florian Piasenta n'était pas encore au Grand Conseil, qu'il a rejoint en 2025, mais était alors président du PLR Valais. Dans Le Nouvelliste, Damien Raboud estime que la moitié de ce groupe et les centristes avaient notamment estimé qu'il s'agissait d'un «phénomène marginal», un constat selon lui en opposition avec l'augmentation du nombre de burkini à la piscine des Marécottes.

Les femmes en burkini: des touristes

Contacté par watson, Florian Piasenta note d'abord: «En Valais, le burkini est autorisé. Le Grand Conseil a clairement voté non à son interdiction. Et ici, nous sommes une piscine privée, pas une piscine municipale, où rien par ailleurs dans les règlements ne l'interdit.» Il ajoute: «Le principe est simple: si les gens sont propres et respectent les règles d’hygiène, il n’y a pas de problème. Ce n’est pas à moi, à la caisse du zoo, d’expliquer aux gens comment ils doivent se comporter.»

Il rappelle également un point sur lequel il estime que l'UDC fait son beurre: les quelques femmes en burkini qui viennent à la piscine chaque jour ne sont pas des habitantes de la région.

«Les personnes concernées sont des touristes: elles se baignent, puis elles repartent chez elles» Florian Piasenta, député PLR au Grand Conseil

«Cela n'a rien à voir avec "l'islamisation rampante"» dénoncée par Damien Raboud, estime-t-il. Et d'ajouter: «Pour moi, c’est une non-thématique en Valais. On sait qui l’on est ici, un canton de tradition catholique, mais ouvert aux autres. L'UDC devrait s'atteler à d'autres sujets cruciaux pour le Valais», ajoute-t-il.

«Le burkini à la piscine est-elle la seule thématique que l’UDC arrive à mettre en avant?» Florian Piasenta, député PLR au Grand Conseil

Mais du côté UDC, cela ne risque pas d'arriver: Damien Raboud a d'ores et déjà annoncé sur Facebook que «nous reviendrons avec un texte qui demandera une interdiction» du burkini, qu'il nomme, avec un sens certain de la provocation, «des bâchées aquatiques». Et ce, «malgré la réticence de la fausse droite et du Centre, mais avec le soutien de la population».