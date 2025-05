Le conseiller fédéral Martin Pfister s'entoure de femmes

Le ministre de la Défense Martin Pfister nomme deux femmes clés, Valériane Michel et Sibyl Eigenmann, pour moderniser son cabinet en 2025.

Le ministre de la Défense, Martin Pfister, a nommé deux femmes comme collaboratrices personnelles. Valériane Michel et Sibyl Eigenmann prendront leurs fonctions respectivement en juin et en août, communique vendredi son département (DDPS).

Valériane Michel, 45 ans, est diplomate. Membre de la direction de la Mission suisse auprès de l'UE, elle couvre les questions de sécurité et de défense. Elle a occupé des fonctions d'état-major auprès du Chef de l'Etat-major de crise du Conseil fédéral chargé de gérer la crise du coronavirus et d'un Secrétaire d’Etat en charge des négociations avec l'UE. Elle a également l'expérience du terrain, des conflits armés et des situations de crise par ses engagements avec le CICR et l'ONU, salue le DDPS.

Martin Pfister, Valériane Michel (à gauche) et Sibyl Eigenmann. Image: watson/dr

Sibyl Eigenmann, 39 ans, siège depuis 2022 au Grand Conseil bernois, où elle copréside le Centre bernois. Elle renoncera à ses fonctions politiques, a-t-elle précisé à Keystone-ATS. Engagée dans diverses associations et conseils d'administration, elle a exercé dans l'administration fédérale et le secteur privé. Récemment, elle a travaillé chez Hotelleriesuisse, où elle a contribué au dossier Tourisme et politique économique.

L'actuel collaborateur personnel de M. Pfister, Daniel Floris, quittera le Secrétariat général à la fin juin. Âgé de 34 ans, il a décidé de rejoindre une des principales compagnies d'assurances maladie de Suisse. (jah/ats)