assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Pas de réseau de prostitution de mineurs dans le canton du Jura

Un reportage de la RTS fait réagir ce canton sur la prostitution

Aucun cas de prostitution de mineurs n’a été signalé dans le Jura, mais les autorités renforcent leur vigilance après les révélations genevoises.
10.12.2025, 11:0410.12.2025, 11:29
Une alerte venue de Genève met le Jura en mode prévention.
Une alerte venue de Genève met le Jura en mode prévention (image d'illustration.Image: Shutterstock

Aucun phénomène connu de prostitution de mineurs comme celui récemment découvert dans le canton de Genève n'a été signalé ces derniers mois sur le territoire jurassien. La police judiciaire reste toutefois attentive pour prévenir l'arrivée de ce fléau.

«Ce phénomène nous incite à être prudents», a souligné mercredi la ministre jurassienne Nathalie Barthoulot lors des questions orales au Parlement. «Cette situation mérite une attention de tous les instants», a ajouté la ministre de l'intérieur qui constate que ce phénomène est en pleine croissance.

La prostitution concerne «de plus en plus de mineurs» en Romandie

Dans son intervention, le député PCSI Quentin Haas s'inquiétait de l'extension de la prostitution de mineurs en Suisse romande après un reportage de la RTS qui a récemment relevé l'ampleur du phénomène dans le canton de Genève. Des réseaux de prostitution recrutent des mineurs via des réseaux sociaux. Il s’agit de jeunes qui vivent souvent dans des conditions difficiles. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
L'agression de cette femme dans un fitness est glaçante
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici ce que cache le cafouillage suisse sur le deal avec Trump
Une annonce fédérale publiée trop tôt a semé la confusion sur la baisse des droits de douane américains. Berne tente de reprendre le contrôle.
L’administration fédérale a semé la confusion, ce mardi, en publiant – puis en retirant – une annonce évoquant une baisse rétroactive des droits de douane américains sur les produits suisses. La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) apporte désormais des éléments qui éclairent ce cafouillage et l’importance de cette rétroactivité pour l’économie helvétique.
L’article