Suisse: «Il faut sortir du déni» de la prostitution des mineurs

la prostitution des mineurs en Suisse romande
Au printemps, une descente dans un barber shop genevois révélait un réseau de prostution de mineurs.Image: montage watson

La prostitution concerne «de plus en plus de mineurs» en Romandie

La prostitution des mineurs augmente en Suisse romande. Les polices romandes et une association alertent sur ce phénomène «sous-terrain».
09.12.2025, 14:4609.12.2025, 14:46

L'émission Mise au Point de la RTS, a tenté de faire la lumière sur un «phénomène inquiétant»: la prostitution des mineurs. A en croire l'émission, les cas seraient en hausse en Romandie.

Ce barber shop genevois était une maison close 👇

La prostitution de mineurs «vulnérables» inquiète la Romandie

Selon les autoritées, une cinquantaine d'adolescentes, entre 14 et 17 ans, proposeraient des relations sexuelles tarifées à une clientèle majeure à Genève et une quarantaine sur le canton de Vaud. Mais Marc Zingg, chef de la brigade des mineurs à la police cantonale genevoise, prévient:

«C'est la pointe de l'iceberg. C'est difficile de dire s'ils sont 100, 200 ou 300»

Car, le plus souvent, la prostitution des mineurs s'organise hors des réseaux établis, sur les réseaux sociaux, Snapchat ou Instagram, les applications de rencontres ou les petites annonces et concerne également de jeunes hommes.

«C'est un milieu extrêmement secret, discret et peu de jeunes, voire aucun, ne se vante ou ne se confie à des majeurs sur ce qu’il est en train de faire. C'est un phénomène vraiment souterrain.»
Marc Zingg à Mise au Point

Et au-delà du nombre, c'est aussi la diversité de ces jeunes qui rend difficile de saisir l'ampleur du phénomène, il n'y a pas de profil type:

«Les mineurs qui se prostituent sont globalement des jeunes filles entre 14 et 17 ans. On a autant des jeunes qui vivent dans des familles que des jeunes qui sont en foyer. Le seul point commun, c'est la rupture: sociale, avec les parents, l'école ou le travail.

Certaines vont juste vouloir de l'argent liquide pour s'acheter des objets qui leur font envie. D’autres sont en fugue et cherchent l'autonomie, un hébergement, de la nourriture, et doivent se prostituer en contrepartie.»
Marc Zingg à Mise au Point
Pourquoi c'est si compliqué d'arrêter de se prostituer en Suisse

Le média de service public a tenté de faire s'exprimer quelques-unes de ces jeunes, mais sans succès. Toutes celles contactées ont refusé, parfois par honte, parfois par peur, note la RTS. Mais c'est aussi pour une autre raison, signale Delphine Pidoux, inspectrice à la Police vaudoise: elles ne se définissent pas comme victimes. Elle ajoute:

«Elles ne comprennent pas pourquoi on prend notre temps avec elles, pourquoi on essaye de les mettre en relation avec des associations d'aide.»
Delphine Pidoux à Mise au Point

Et c'est là que le bât blesse, car les associations et structures manquent. En Suisse, il n'y en a qu'une, sur le canton de Vaud. La directrice d'Astrée, Association de soutien aux victimes de traite et d'exploitation, propose bien un suivi ambulatoire pour ces jeunes, mais ça ne suffit pas. Elle argumente:

«Si on n’améliore pas la prévention et la formation, on restera sur le constat que le phénomène est marginal. Il faut sortir du déni. Cela concerne de plus en plus de mineurs, toujours plus jeunes.»
Angela Oriti, directrice d'Astrée, à Mise au Point

