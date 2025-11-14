ciel couvert
Politique

Malmö: Le Parlement suisse risque de tuer le train de nuit CFF

Le train de nuit vers Malmö dépend désormais du Parlement.
Le train de nuit entre Bâle et Malmö risque d'être supprimé.Image: watson/agences

Mauvaise nouvelle pour cette liaison inédite des CFF

La commission des finances du Conseil des Etats a supprimé les subventions destinées au train de nuit pour Malmö (Suède), dont le lancement est prévu en avril 2026.
14.11.2025, 15:0514.11.2025, 15:05

Le train de nuit entre Bâle et Malmö devait recevoir environ 47 millions de francs de subventions jusqu’en 2030. Ces fonds proviennent de la loi sur le CO₂, plus précisément des certificats d’émission des compagnies aériennes. Mais la commission des finances du Conseil des Etats a supprimé ces aides.

«Le train de nuit coûte très cher. La subvention représente entre 100 et 200 francs par billet», explique le conseiller aux Etats (UDC/TG) Jakob Stark à la SRF. L'idée que des subventions permettraient de remplacer les vols par des trains ne tient pas: il n'y a de toute façon aucun vol direct entre Zurich et Malmö. Cet argent serait plutôt investi dans le développement de carburants synthétiques pour permettre un trafic aérien sans émission de CO₂.

La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen

Une décision à laquelle la conseillère nationale verte Franziska Ryser s'oppose. Selon elle, le trafic aérien bénéficie déjà de subventions importantes: 1,6 milliard de francs grâce à l’exonération de la taxe sur le kérosène et de la TVA sur les billets, auxquels s’ajoutent quatre milliards de francs de coûts externes.

En revanche, le train de nuit coûterait environ 10 millions de francs par an.

«Ces quelques millions destinés à la promotion du train de nuit sont dérisoires en comparaison»
Franziska Ryser

Le président du Centre, Philipp Matthias Bregy, ne partage pas cet avis. Il évoque des subventions élevées: «C’est un loisir coûteux à une époque où l’on réduit les dépenses dans le transport régional», déclare-t-il au Sonntagszeitung. D’autres élus de droite s’opposent également au train de nuit.

Une taxe sur les billets d'avion à prévoir?

Franziska Ryser, également coprésidente de l’organisation environnementale Umverkehr, espère que le Parlement reviendra sur la décision de la commission des finances. Un vote est prévu en décembre.

En parallèle, elle annonce vouloir lutter contre le traitement inégal entre les trajets en avion et en train. «Nous nous engagerons pour corriger cette inégalité fiscale entre les trajets en train et en avion en introduisant une taxe sur les billets d’avion.»

Pas de rentabilité sans subventions

Sans subventions, le train de nuit vers Malmö serait supprimé. Selon les CFF, son exploitation ne serait pas possible. Les trains de nuit sont peu rentables, car leur taux d'occupation est faible et les coûts liés au matériel roulant, au personnel et aux redevances d'utilisation de l'infrastructure sont élevés. Néanmoins, cette liaison a du potentiel, car des passagers allemands ou suédois pourraient également l'utiliser.

100 000 voyageurs vont payer leur abonnement général plus cher

Notons que des billets pour ce train de nuit sont déjà en vente. Les prix varient selon la catégorie et le taux d'occupation. Le moins cher pour l’aller coûte 53 francs.

Si tout se passe comme prévu, le lancement aura lieu le 15 avril 2026. Le train devrait parcourir 1400 kilomètres de Bâle à Malmö via Hambourg et Copenhague trois fois par semaine. Trois liaisons hebdomadaires sont également prévues pour le trajet retour. Si la liaison venait à être supprimée, les billets déjà achetés seront remboursés.

Tout dépend désormais de la décision du Parlement.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
