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Le Conseil d'Etat genevois autorise une manifestation anti-G7

Genève autorise une manif anti-G7: Sécurité «d'une ampleur inédite»

Des manifestants avec des pancartes et des drapeaux defilent dans les rues de Geneve, lors du defile du 1er mai - Fete du Travail, ce vendredi 1 mai 2026 a Geneve. Plusieurs milliers de personnes ont ...
Manif anti-G7 (archives).Image: KEYSTONE
Le Conseil d’Etat genevois a autorisé une manifestation contre le sommet du G7 prévu mi-juin à Evian-les-Bains.
20.05.2026, 14:1720.05.2026, 14:38

Le Conseil d'Etat genevois a fini par trancher. Mercredi, il a annoncé qu'il autorisait le 14 juin une manifestation sur la rive droite contre le Sommet du G7 à Evian-les-bains (F), prévu du 15 au 17 juin.

«Nous nous sommes appuyés sur l'expertise de la police», a affirmé devant les médias le président du gouvernement Thierry Apothéloz. Le dispositif sécuritaire «est d'une ampleur inédite», a rappelé sa collègue en charge de la Sécurité Carole-Anne Kast. Le Sommet du G7 est le plus difficile à sécuriser avec celui de l'Otan.

Il y a une semaine, Carole-Anne Kast avait affirmé que l'analyse sécuritaire n'était pas encore consolidée pour une décision. Depuis, la coalition NoG7, qui l'a rencontrée pour la seconde fois, s'est impatientée et a mis la pression sur les autorités. Mardi, elle avait annoncé une mise en demeure du Conseil d'Etat avec un ultimatum d'ici vendredi.

En dehors de celle du 14 juin, toute autre manifestation sera interdite du 12 au 17 juin, sauf celles déjà autorisées.​

Développement suit (jah/ats)

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