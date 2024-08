Les rentes AVS et AI vont augmenter (et ce n'est pas tout)

Les rentes AVS/AI augmenteront de 2,9% en 2025, soit 35 à 70 francs de plus par mois, pour compenser le renchérissement.

Plus de «Suisse»

Les rentiers AVS et AI toucheront entre 35 et 70 francs de plus par mois en 2025. Le Conseil fédéral a revu les rentes mercredi pour les adapter au renchérissement.

Dès le 1er janvier prochain, les rentes AVS/AI seront relevées de 2,9%. La rente minimale passera de 1225 à 1260 francs par mois, et de 2450 à 2520 francs par mois pour la rente maximale.

Qui payera?

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 1672 millions de francs.

L’AVS les supportera à hauteur de 1487 millions, dont 300 millions à la charge de la Confédération, qui finance 20,2% des dépenses de l’assurance.

L’AI assumera elle des dépenses supplémentaires de 185 millions. La Confédération ne devra supporter aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses.

Le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d'adapter les rentes AVS/AI à l’évolution des salaires et des prix. La dernière adaptation des rentes date de 2023. Le gouvernement avait fixé le montant de la rente minimale AVS/AI à 1225 francs.

Prestations complémentaires

D'autres adaptations sont apportées. Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 514 à 530 francs par an et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative de 980 à 1010 francs.

Les montants annuels des prestations complémentaires (PC) et des prestations transitoires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront:

De 20 100 francs à 20 670 francs pour les personnes seules.

De 30 150 francs à 31 005 francs pour les couples.

Ils passeront également à 10 815 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans et à 7590 francs pour les enfants de moins de 11 ans.

L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l'AI et des prestations transitoires induit des dépenses supplémentaires d’environ 11 millions de francs pour la Confédération et de 6 millions pour les cantons.

Aide pour payer le loyer

Les montants maximaux des loyers pris en compte dans le cadre des PC et des prestations transitoires sont également adaptés au renchérissement. Ils s’élèveront:

A 18 900 francs dans les grands centres urbains.

A 18 300 francs dans les villes.

A 16 680 francs à la campagne.

Le forfait pour les charges accessoires et les frais de chauffage passera lui de 3060 à 3480 francs par an. Les coûts de ces augmentations seront de 35 millions de francs, dont 22 millions à la charge de la Confédération et 13 millions à la charge des cantons.

Autres adaptations

Les franchises sur le revenu de l’activité lucrative sont aussi modifiées. La franchise pour les personnes seules est relevée de 1000 à 1300 francs par an et pour les couples et les personnes avec enfants de 1500 à 1950 francs par an.

Cette adaptation entraîne des coûts de 11 millions de francs, dont 7 millions pour la Confédération et 4 millions pour les cantons.

Enfin, dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, le montant de la déduction de coordination passera de 25 725 à 26 460 francs, et le seuil d’entrée de 22 050 à 22 680 francs.

La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera de 7056 à 7258 francs pour les personnes possédant un 2e pilier et de 35'280 à 36'288 francs pour celles qui n’en ont pas. (jah/ats)