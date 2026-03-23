Lionel Jospin en 2024. Image: www.imago-images.de

L'ex-premier ministre français Lionel Jospin est mort

Ancien premier ministre et figure centrale du Parti socialiste, Lionel Jospin s’est éteint à 88 ans après une longue carrière politique marquée par des succès et revers.

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L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin est décédé dimanche à l'âge de 88 ans, a annoncé lundi sa famille à l'AFP.

Lionel Jospin avait indiqué en janvier avoir subi «une opération sérieuse», sans divulguer de détails. Chef du gouvernement de 1997 à 2002, premier secrétaire du PS de 1981 à 1988 puis de 1995 à 1997, Lionel Jospin s'était aussi présenté sans succès aux élections présidentielles de 1995 et 2002. (jah/afp)

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