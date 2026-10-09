Le PVL estime que les avions de combat F-35 de la Suisse devraient à l'avenir être autorisés à voler de la Méditerranée jusqu'à Vienne. Image: Felix Zahn / Imago

Les Vert'libéraux ont un étonnant projet qui impacterait les F-35

Le développement des drones et de l'intelligence artificielle remet fondamentalement en question l'orientation de l'armée, affirment les Vert'libéraux. Ils veulent un changement de paradigme radical et une alliance permettant au F-35 de se rendre jusqu'en Méditerranée.

Othmar von Matt / ch media

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Les mots choisis par l'ancien juriste ukrainien Oleksii Sandakov dans les colonnes du Süddeutsche Zeitung sont drastiques:

«J'ai l'impression que l'Europe occidentale n'est absolument pas préparée. Les débats sur une forme de guerre radicalement nouvelle, dominée par les drones, ne sont pas suffisamment approfondis.»

Depuis 2022, il documente, en tant que réalisateur de documentaires et auteur, la terreur des drones russes à Kherson, dans l'est ukrainien. Il ajoute:

«Ce sera une surprise totale pour la population allemande si Moscou étend la guerre»

Cette affirmation vaut aussi pour la Suisse, et les Vert'libéraux la partagent. Ils sont inquiets de la situation de l'armée suisse. «La technologie militaire change rapidement», souligne le conseiller national argovien Matthias Jauslin avant de poursuivre:

«Les drones, l'IA et la robotique modifient la manière dont les conflits sont menés»

La nécessité de changer l'approche de l'armée

Le premier engagement d'un drone dans une situation de combat a eu lieu aux alentours de l'an 2000. Depuis 2020, ces engins volants polyvalents et peu coûteux influencent de manière déterminante les conflits. «Aujourd'hui, nous sommes en plein milieu d'un changement profond», s'inquiète Matthias Jauslin. Il ajoute:

«Des drones combattent de manière autonome d'autres drones grâce à l'intelligence artificielle, et il est très difficile de reconnaître qui est ami et qui est ennemi.»

Pour lui, une chose est claire: l'armée suisse, dans sa forme actuelle, n'est pas équipée pour faire face aux véritables menaces d'aujourd'hui et de demain:

«Nous parlons encore d'hélicoptères d'accompagnement pour notre drone de reconnaissance ADS15, d'un uniforme de sortie poussiéreux et du manque de munition de poche. Or, aujourd'hui, mis à part l’espace numérique, c’est surtout depuis les airs que nous sommes menacés.»

Dans ce domaine, l'évolution est fulgurante, comme le rappelle Matthias Jauslin:

«Un système de drones nouvellement développé entre en service presque chaque mois. La guerre, l'histoire du monde le montre, est toujours un moteur d'innovation.»

Matthias Jauslin, membre du Conseil national. Image: Bild: Keystone / Gaëtan Bally

Matthias Jauslin est affirmatif:

«Cette évolution remet en question l'ensemble de notre système de défense. Nous devons construire l'armée de demain»

C'est pourquoi le PVL exige un changement de paradigme radical.

Un espace aérien commun de Nice à Vienne

Ce n'est plus la taille de l'armée qui est décisive, estime Matthias Jauslin. Elle compte aujourd'hui un effectif de 147 017 personnes. «On peut aussi la ramener à 80 000 membres», dit le conseiller national. Il estime:

«Ce dont nous avons besoin, ce sont des systèmes intelligents. Nous devons investir dans des machines et des compétences.»

Mais surtout, le PVL veut un espace aérien commun avec les pays voisins. Dans une motion, il réclame une alliance alpine. Pour Matthias Jauslin:

«La Suisse devrait entamer des négociations avec les Etats voisins que sont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche en vue d'une telle alliance.»

«Cela n'a plus de sens d'attendre l'ennemi à la frontière avec une hallebarde. Nous avons besoin d'un dispositif pour protéger l'espace aérien en commun, de Nice à Vienne. Cela renforcerait massivement notre capacité de défense.»

L'exemple des avions de combat F-35 montre jusqu'où les Vert'libéraux veulent aller. Ces avions devraient à l'avenir être engagés de manière coordonnée, exige Matthias Jauslin. Les pays alpins disposent actuellement de 41 F-35: l'Italie en compte 40, l'Allemagne un. Mais 139 F-35 s'y ajouteront dès ces prochaines années: 34 pour l'Allemagne, 75 pour l'Italie et 30 pour la Suisse.

A l'avenir, chaque pays ne devrait plus engager ses avions de combat uniquement jusqu'à sa frontière, mais de manière coordonnée et sans restriction, selon les besoins. Matthias Jauslin l'illustre avec l'exemple d'un F-35 suisse: il devrait pouvoir suivre un objet suspect jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à Vienne, au-dessus des Préalpes bavaroises et autrichiennes et jusqu'au golfe de Gênes. La même chose vaut, à l'inverse, pour les F-35 italiens ou allemands.

Pour cela, les accords de police aérienne avec les pays voisins devraient, selon le PVL, être développés.

Le conseiller national du Centre Gerhard Pfister avait déjà eu des idées similaires. En tant que président du Centre, il avait admis, peu après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, qu'il pouvait s'imaginer que des avions de combat suisses apportent «une contribution aux tâches de surveillance aérienne en réseau» avec les pays voisins. Mais cette idée n'a, à ce jour, pas été concrétisée.

Gerhard Pfister. Keystone

Un système d'alerte précoce

La mise en place d'une surveillance commune de l'espace aérien au moyen d'un système d'alerte précoce est également centrale pour le PVL. L'alliance alpine devrait établir en temps réel une image numérique de la situation aérienne afin de détecter les menaces modernes, telles que les drones, les missiles de croisière, les missiles balistiques et les missiles hypersoniques.

En ce qui concerne l'échange de données sur la situation aérienne, la Suisse est déjà passée à l'action. Elle a engagé des négociations avec les Etats-Unis, l'Otan et les quatre pays voisins afin d'étendre les échanges d'informations et de créer une image de la situation aérienne au-delà des frontières nationales.

Plus de programmes d'entraînement

Matthias Jauslin a en outre déposé une interpellation. Il y suggère que la Suisse participe à des programmes de développement de systèmes de conduite des combats et de mise en réseau assistés par IA (dits «Combat-Clouds»), ainsi qu'à des systèmes de drones autonomes.

«De tels systèmes mettent en réseau en temps réel des capteurs, des moyens de conduite, des avions, des drones et d'autres plateformes», dit-il. Il fait ici surtout référence aux programmes franco-allemands de conduite des combats assistée par IA. Matthias Jauslin souligne en outre:

«Une participation à de tels programmes de développement contribuera à renforcer la place de la Suisse en matière de recherche et d'industrie.»

Il faut toutefois porter au crédit de l'Office fédéral de l'armement (Armasuisse) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) le fait qu'ils entreprennent déjà beaucoup de choses en ce sens avec le Centre suisse des drones et de la robotique (CSDR).

La question de la neutralité

Mais les revendications en faveur d'une alliance alpine dans l'espace aérien sont-elles compatibles avec la neutralité de la Suisse? On ne doit pas perdre la neutralité de vue, dit Matthias Jauslin. «Mais, tant qu'il ne s'agit que de coordination, elle n'est pas violée.»

Le net refus d'un durcissement de la neutralité lors de la votation du 27 septembre fait les affaires du PVL. Pour Matthias Jauslin:

«Cela a montré qu'une collaboration avec des Etats partageant les mêmes valeurs est susceptible de réunir une majorité. Cela aide à réduire notre dépendance envers les Etats-Unis. Nous avons besoin de davantage de coopération européenne.»

(trad. ysc)