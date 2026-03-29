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Elections dans le Jura bernois: le Conseil régional renouvelé

Elections dans le Jura bernois: le Conseil régional renouvelé dans un nouveau contexte

En même temps qu’ils élisent leurs représentants au Grand Conseil bernois et au Conseil-exécutif, les citoyens du Jura bernois renouvellent les 24 membres du Conseil du Jura bernois (CJB), qui fête ses 20 ans.
29.03.2026, 11:4829.03.2026, 11:48
Les nouvelles règles sur la transparence s’appliqueront pour la première fois lors des élections du Grand Conseil et du Conseil-exécutif bernois le 29 mars 2026 (photo prétexte).
Les nouvelles règles sur la transparence s’appliqueront pour la première fois lors des élections du Grand Conseil et du Conseil-exécutif bernois le 29 mars 2026.Keystone

En même temps qu'ils élisent dimanche leurs représentants au Grand Conseil bernois et les membres du Conseil-exécutif, les citoyens du Jura bernois désignent les 24 membres du Conseil du Jura bernois (CJB), sorte de parlement régional qui fête cette année ses 20 ans. Cette élection sera la première sans les candidats prévôtois.

Au total, 125 candidats sont en lice pour cette élection marquée par une nouvelle configuration territoriale avec le départ de Moutier pour le canton du Jura. L'opposition durant des années entre représentants autonomistes et antiséparatistes devrait céder la place au clivage traditionnel gauche-droite.

Le Conseil du Jura bernois compte 8 élus UDC, 7 socialistes, 3 élus des Vert-e-s et autant du PLR. Le PEV, l'UDF et le Centre comptent un représentant. Jusque-là divisées sur la Question jurassienne, aujourd'hui résolue, les forces socialistes présentent un front uni.

Acteur de la vie politique régionale

Organe politique régional, le CJB dispose de compétences qui lui sont conférées par le statut particulier instauré par le canton pour la défense des intérêts de la minorité francophone. Il dispose de compétences décisionnelles qui lui permettent de statuer sur l'octroi de subventions culturelles et dans le domaine du sport.

Le CJB bénéficie également de compétences décisionnelles en matière de nominations de représentants du Jura bernois dans différentes instances. A cela s'ajoutent des compétences de négociation qui lui permettent de collaborer régulièrement avec les autorités cantonales ou régionales dans les affaires relevant de la langue, de la culture ou de l’administration d’institutions communes. (dal/ats)

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