On connait les conseillers fédéraux les plus influents

Les deux membres PS du Conseil fédéral, Beat Jans et Elisabeth Baume-Schneider, arrivent en queue de peloton avec respectivement 8% et 6%. Douze pour cent des sondés jugent Guy Parmelin influent. Ignazio Cassis récolte lui 13% des votes.

Le rejet populaire scelle la fin d'une A1 à six voies, selon Rösti

Albert Rösti enterre le projet d'élargissement à six voies de l'A1 après le rejet populaire des extensions partielles.

L'élargissement à six voies de l'autoroute A1 entre Lausanne et Genève et entre Berne et Zurich est à jeter aux oubliettes, estime Albert Rösti. Le rejet par le peuple suisse d'extensions partielles le week-end dernier sonne le glas de ce grand projet.