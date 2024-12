Trois politiciens romands font partie des 20 élus suisses les plus influents à Berne, selon l'agence Burson. Image: keystone / dr / montage

Voici les politiciens les plus puissants de Suisse

L'agence de communication Burson a analysé le travail parlementaire de nos élus à Berne et publie deux classements exclusifs sur l'influence de ceux-ci. Plusieurs conseillers nationaux et aux Etats romands sortent du lot.

Plus de «Suisse»

On trouve de tout sous la Coupole fédérale, à Berne. Parmi les membres du Conseil national et des Etats, certaines «locomotives» sont plus actives que d'autres et font bouger les lignes. D'autres, moins.

Le «Burson influence index Suisse», en bon français «l'index suisse d'influence», réalisé pour la deuxième fois par l'agence de communication Burson, donne une idée plus précise de qui fait réellement bouger les choses à Berne. Ce ranking est divisé en deux catégories: influence parlementaire et publique.

Top 20

Voici la liste des parlementaires les plus influents à Berne, selon le Burson influence index 2024:

Parmi ces élus, nombre d'entre eux font presque partie des meubles à Berne et sont au Parlement depuis plus de dix ou vingt ans. Le CEO de Burson Suisse, Greg Curchod, reconnaît que le fait qu'une nouvelle législature vienne de commencer permet aux «anciens» de se tailler la part du lion.

«C’est la photographie au terme d’une première année de législature. Il sera intéressant de comparer ces chiffres à ceux de l’année prochaine» Greg Curchod, CEO de Burson Suisse

Burson Cette agence de communication stratégique américaine est basée en Suisse à Zurich. Elle dispose aussi d'une antenne à Lausanne, notamment active dans le monde du sport international.

Le Top 20 des parlementaires les plus influents publiquement est:

Les parlementaires romands les plus influents

Il faut le dire, le classement de Burson fait la part belle aux Suisses alémaniques. Des élus romands se distinguent toutefois dans le top 50. Pour le classement de l'influence parlementaire, tout d'abord:

4 | Carlo Sommaruga, CE, PS/GE

13 | Roger Nordmann, CN, PS/VD

20 | Olivier Feller, CN, PLR/VD

21 | Samuel Bendahan, CN, PS/VD

30 | Christine Bulliard-Marbach, CN, Centre/FR

43 | Simone de Montmollin, CN, PLR/GE

48 | Philippe Nantermod, CN, PLR/VS

50 | Laurent Wehrli, CN, PLR/VD

«On ne peut évidemment pas être mécontent d’être bien noté. Mais ce résultat ne changera pas ma manière de travailler au Parlement» Olivier Feller, conseiller national (PLR/VD)

On notera, en tête de liste, beaucoup de membre de haut rang du Parti socialiste. «On peut voir que les thématiques où des parlementaires socialistes romands étaient engagés, à l’image de Roger Nordmann, leur permettent de se hisser assez haut dans le classement», estime Greg Curchod.

Et les parlementaires les plus influents publiquement:

9 | Pierre-Yves Maillard, CE, PS/VD

38 | Philippe Nantermod, CN, PLR/VS

40 | Roger Nordmann, CN, PS/VD

41 | Carlo Sommaruga, CE, PS/GE

«J'essaie de faire mon travail au mieux, c’est une forme de reconnaissance. Mais la politique, ce n’est pas une course de vélo avec un classement à la clé» Roger Nordmann, conseiller national (PS/VD)

Méthodologie

Comment ces deux classements sont-il réalisés? Il s'agit d'une analyse de données effectuée sur des critères fixes puis passée à la moulinette d'un calcul. Ces critères permettent de gagner des points qui sont ensuite compilés. Les données ont été récoltées entre le 1er décembre 2023 et 30 septembre 2024.

Il est à noter que le travail au sein des commissions, confidentiel, n'a pas été pris en compte dans le calcul. Concernant l'influence parlementaire, on y trouve par exemple:

Le travail parlementaire: dépôt de motion, d'interpellations, etc.

Les prises de parole et votes en plénum

Les mandats: la présence dans une ou plusieurs commissions parlementaires, délégations ou groupes de travail ou la position de chef de groupe

La présidence ou vice-présidence d'une commission

Pour l'influence publique, on y trouve par exemple:

Le nombre d'apparitions dans les médias

Le nombre de posts sur X, leurs likes et leurs partages

L'importance d'un parlementaire lors d'une recherche Google

Cette même méthodologie a initialement été utilisée pour analyser le travail parlementaire des élus européens à Bruxelles et des députés du Bundestag allemand.

A propos des élus sur X 👇🏻 Ces politiciens suisses veulent faire comme Donald Trump

Influence parlementaire

Sans surprise, on retrouve comme parlementaires les plus influents de nombreux «poids lourds». Ces «locomotives» connaissent parfaitement les rouages du système et font presque partie des meubles. A l'image de Carlo Sommaruga, qui dispose d'une longue expérience à Berne, étant entré au Conseil national en 2003 et aux Etats en 2019. Le premier intéressé est d'ailleurs amusé par sa place en haut du classement, mais se veut sceptique:

«Je suis flatté, mais il n’est pas sûr que l’influence se calcule en nombre de motions déposées ou de prises de parole» Carlo Sommaruga, conseiller aux Etats (PS/GE)

A ce sujet, on aura pu noter l'absence d'un autre membre phare de la politique suisse: Pierre-Yves Maillard. Le Vaudois à la tête de l'Union syndicale suisse, sur tous les fronts en 2024, ne pointe qu'à la... 92e place. Un rang assez étonnant pour celui qui fait trembler jusqu'au Conseil fédéral. Contacté, Pierre-Yves Maillard précise d'emblée:

«Je fais peu d’interpellations et de motions...» Pierre-Yves Maillard, conseiller aux Etats (PS/VD)

Pierre-Yves Maillard l'avoue volontiers, il préfère, s'il le faut, passer par des chemins de traverse politique. Car le travail parlementaire se termine parfois en cul-de-sac pour la minorité de la gauche syndicale à Berne.

«Nous avons gagné la 13e rente AVS et empêché une baisse des rentes LPP grâce au vote du peuple. Il faut savoir mettre ses forces au bon endroit» Pierre-Yves Maillard, conseiller aux Etats (PS/VD)

Grâce à ces victoires dans les urnes, «le travail parlementaire devrait être plus aisé face à la droite l’an prochain», admet-il volontiers.

Une impasse parlementaire, c'est donc l'occasion de sortir du bois pour entamer la guérilla référendaire pour le Vaudois, fin stratège. Sauf que l'indice de Burson ne prend pas en compte le travail des comités référendaires, de l'ordre de la politique fédérale — mais pas parlementaire. Une spécificité qui fait aussi tout le sel de la politique helvétique.

Influence publique

Quant à la place dans l'opinion publique, elle est logiquement influencée par la démographie: la Suisse alémanique est forte de 6,5 millions de personnes contre 2,1 pour la Romandie, avec autant de titres de presse locaux et nationaux où, logiquement, les parlementaires alémaniques sont questionnés. Le président du Centre Gerhard Pfister, objet de toutes les attentions chez nos confrères alémaniques — et tout de même visible en Romandie — termine à la première place.

«La présence des Romands en haut du ranking indique aussi des parlementaires qui ont franchi le Röstigraben et arrivent à avoir une certaine visibilité dans les médias alémaniques» Greg Curchod, CEO de Burson Suisse

Pierre-Yves Maillard, à la 9e place, est évidemment de ceux-ci. Après lui, c'est Philippe Nantermod, bien connu des débats publics en Suisse romande et très actif sur le réseau X, qui ne se retrouve «que» à la 38ᵉ place. A l'inverse, en trouve en 4ᵉ place Andreas Glarner, un UDC argovien connu pour ses controverses à répétition, mais quasi inconnu du grand public romand.

On en parle un peu quand même: Un UDC voulait «mettre un terme» à l'islam et il pourrait le payer cher

Les évènements politiques ont aussi une influence directe sur le classement. Ainsi, l'élection du successeur d'Alain Berset aura mis sur le devant de la scène plusieurs élus socialistes, comme Jon Pult, candidat malheureux, ou le franc-tireur Daniel Jositsch. Gerhard Andrey, qui a tenté de renverser le siège d'Ignazio Cassis, en a aussi «profité» pour augmenter sa visibilité.

Les partis à la loupe

Le classement des partis est, lui aussi, intéressant à analyser. Le Centre et le PLR arrivent, par exemple, à faire mieux que l'UDC et le PS avec des «troupes» plus réduites.

L'efficacité moyenne des parlementaires UDC notamment, même si elle a connu une progression depuis l'édition 2023 du classement, interroge.

«Il est impossible de dire, lorsqu’on élit un nouveau parlementaire, si celui-ci aura un profil influent au Parlement ou non. Il peut être élu avec brio et ne pas arriver à percer à Berne» Greg Curchod, CEO de Burson Suisse

Au niveau de l'influence publique, on assiste aussi à des paradoxes: le Centre est le parti le plus influent au Parlement, mais le moins publiquement — à l'exception de l'omniprésent Gerhard Pfister. Ce sont les partis de gauche qui s'en sortent le mieux: le Parti socialiste, suivi des Verts.

Plus d'informations sur le classement des partis sous ce lien

Les cantons les plus puissants

On trouve tout en haut de la liste un petit canton très influent: Zoug. La présence de certains cantons romands «en bas de classement» interroge. A l'instar de Vaud et de Genève, à la 18e et 22e place, sur 26 cantons.

La solution se trouve dans la méthode: l'efficacité parlementaire est évaluée au pro-rata de sa population. Autrement dit, de petits cantons qui envoient à Berne du personnel politique en petite quantité mais très qualifié sont considérés comme plus influents. Ce qui est le cas de Zoug, puissant canton de 130 000 habitants.

«Zoug a une petite délégation, mais très puissante» Greg Curchod, CEO de Burson Suisse

Quid des autres cantons romands? Le Valais mène la course, suivi par le Jura et Fribourg. L'effet d'influence du Centre joue-t-il en faveur des cantons romands catholiques?

Plus d'informations sur le classement des cantons sous ce lien

Une version romande du classement?

Basé sur des critères objectifs et quantifiés à l'échelle nationale, ce classement qui permet de jeter un autre coup d'œil sur nos élus à Berne souffre aussi quelque peu du Röstigraben. Faudrait-il créer une version romande, notamment sur l'index de l'influence publique?

Sur le front des votations, par exemple, la question se pose. Certaines d'entre elles voient des arguments très différents se développer d'un côté à l'autre de la Sarine. A l'image des scrutins sur les retraites ou les assurances-maladie, sur lesquels on voit parfois des cas d'écoles de Röstigraben.

Collaboration: Doris Kleck.