Des femmes font une piñata anti-capitaliste lors d'une manif pour la Journée internationale des droits des femmes à Zurich, le samedi 7 mars 2026. L'un des mots d'ordre du rassemblement: «Le capitalisme, c'est la guerre!» keystone

UBS peinte et abribus barbouillés: Manif féministe non autorisée à Zurich

Environ un millier de femmes ont défilé samedi à Zurich pour la Journée internationale des droits des femmes, lors d'une manifestation non autorisée qui a laissé quelques traces: abribus tagués et une agence UBS aspergée de peinture.

Près d'un millier de femmes ont manifesté samedi à Zurich à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Non autorisé, l'événement a engendré des dégâts le long du parcours du cortège, avec notamment des abribus barbouillés et une succursale de l'UBS maculée de peinture.

Des femmes brandissent des pancartes et scandent des slogans lors d'une manifestation marquant la Journée internationale des femmes à Zurich, en Suisse, le samedi 7 mars 2026. Le mouvement Feminist Strike Zurich a appelé à manifester sous le slogan «Le capitalisme, c'est la guerre!» keystone

Les participants à la manifestation ont également allumé à plusieurs reprises des engins pyrotechniques, a indiqué la police municipale dans un communiqué. Afin d'empêcher le franchissement d'un barrage policier, les forces de l'ordre ont fait usage brièvement de balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes.

Une capture d'écran d'une vidéo de l'agence de presse alémanique. watson.ch/capture d'écran

Cagoules et graffitis

Sur la Paradeplatz au départ du cortège, certaines femmes, cagoulées, ont tendu des cordes au-dessus des voies, bloquant ainsi la circulation des tramways. Peu après le départ du cortège, de premiers graffitis sont apparus sur les vitrines. Et les personnes cagoulées ont peint le sol avec de la peinture rouge à divers endroits.

Des policiers se tiennent près d'un canon à eau lors d'une manifestation marquant la Journée internationale des femmes à Zurich, en Suisse, le samedi 7 mars 2026. keystone

La police municipale était présente en force, avec le soutien de la police cantonale, mais a plutôt laissé faire. Selon le communiqué, une enquête a été ouverte sur les dommages matériels. En fin d'après-midi, la police n'avait reçu aucune information faisant état de blessés.

Des femmes et des personnes de toutes les cultures se sont mobilisées pour la paix. keystone

Pratiquement aucun homme n'était visible dans le cortège. Les hommes hétérosexuels avaient été invités à se montrer solidaires en s'abstenant de participer. A côté de manifestantes brandissant des drapeaux violets, de nombreuses Iraniennes, Kurdes et autres militantes pro-palestiniennes, entre autres communautés présentes en Suisse, ont participé à la manifestation, dont le slogan était «Féministe et militante». (sda/ats/dag)