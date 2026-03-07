UBS peinte et abribus barbouillés: Manif féministe non autorisée à Zurich
Près d'un millier de femmes ont manifesté samedi à Zurich à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Non autorisé, l'événement a engendré des dégâts le long du parcours du cortège, avec notamment des abribus barbouillés et une succursale de l'UBS maculée de peinture.
Les participants à la manifestation ont également allumé à plusieurs reprises des engins pyrotechniques, a indiqué la police municipale dans un communiqué. Afin d'empêcher le franchissement d'un barrage policier, les forces de l'ordre ont fait usage brièvement de balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes.
Cagoules et graffitis
Sur la Paradeplatz au départ du cortège, certaines femmes, cagoulées, ont tendu des cordes au-dessus des voies, bloquant ainsi la circulation des tramways. Peu après le départ du cortège, de premiers graffitis sont apparus sur les vitrines. Et les personnes cagoulées ont peint le sol avec de la peinture rouge à divers endroits.
La police municipale était présente en force, avec le soutien de la police cantonale, mais a plutôt laissé faire. Selon le communiqué, une enquête a été ouverte sur les dommages matériels. En fin d'après-midi, la police n'avait reçu aucune information faisant état de blessés.
Pratiquement aucun homme n'était visible dans le cortège. Les hommes hétérosexuels avaient été invités à se montrer solidaires en s'abstenant de participer. A côté de manifestantes brandissant des drapeaux violets, de nombreuses Iraniennes, Kurdes et autres militantes pro-palestiniennes, entre autres communautés présentes en Suisse, ont participé à la manifestation, dont le slogan était «Féministe et militante». (sda/ats/dag)