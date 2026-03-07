ciel clair
DE | FR
burger
Suisse
Politique

UBS et airbus peints: Manif féministe non autorisée à Zurich

Environ un millier de femmes ont défilé samedi à Zurich pour la Journée des femmes, lors d&#039;une manifestation non autorisée qui a laissé des traces: abribus tagués et une agence UBS aspergée de pe ...
Des femmes font une piñata anti-capitaliste lors d'une manif pour la Journée internationale des droits des femmes à Zurich, le samedi 7 mars 2026. L'un des mots d'ordre du rassemblement: «Le capitalisme, c'est la guerre!» keystone

UBS peinte et abribus barbouillés: Manif féministe non autorisée à Zurich

Environ un millier de femmes ont défilé samedi à Zurich pour la Journée internationale des droits des femmes, lors d'une manifestation non autorisée qui a laissé quelques traces: abribus tagués et une agence UBS aspergée de peinture.
07.03.2026, 22:1607.03.2026, 22:22

Près d'un millier de femmes ont manifesté samedi à Zurich à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Non autorisé, l'événement a engendré des dégâts le long du parcours du cortège, avec notamment des abribus barbouillés et une succursale de l'UBS maculée de peinture.

Des femmes brandissent des pancartes et scandent des slogans lors d&#039;une manifestation marquant la Journée internationale des femmes à Zurich, en Suisse, le samedi 7 mars 2026. Le mouvement Femini ...
Des femmes brandissent des pancartes et scandent des slogans lors d'une manifestation marquant la Journée internationale des femmes à Zurich, en Suisse, le samedi 7 mars 2026. Le mouvement Feminist Strike Zurich a appelé à manifester sous le slogan «Le capitalisme, c'est la guerre!» keystone

Les participants à la manifestation ont également allumé à plusieurs reprises des engins pyrotechniques, a indiqué la police municipale dans un communiqué. Afin d'empêcher le franchissement d'un barrage policier, les forces de l'ordre ont fait usage brièvement de balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes.

Manifestation féministe Zurich
Une capture d'écran d'une vidéo de l'agence de presse alémanique. watson.ch/capture d'écran

Cagoules et graffitis

Sur la Paradeplatz au départ du cortège, certaines femmes, cagoulées, ont tendu des cordes au-dessus des voies, bloquant ainsi la circulation des tramways. Peu après le départ du cortège, de premiers graffitis sont apparus sur les vitrines. Et les personnes cagoulées ont peint le sol avec de la peinture rouge à divers endroits.

Des policiers se tiennent près d&#039;un canon à eau lors d&#039;une manifestation marquant la Journée internationale des femmes à Zurich, en Suisse, le samedi 7 mars 2026.
Des policiers se tiennent près d'un canon à eau lors d'une manifestation marquant la Journée internationale des femmes à Zurich, en Suisse, le samedi 7 mars 2026. keystone

La police municipale était présente en force, avec le soutien de la police cantonale, mais a plutôt laissé faire. Selon le communiqué, une enquête a été ouverte sur les dommages matériels. En fin d'après-midi, la police n'avait reçu aucune information faisant état de blessés.

Des femmes dansent, brandissent des pancartes et scandent des slogans lors d&#039;une manifestation marquant la Journée internationale des femmes à Zurich, en Suisse, le samedi 7 mars 2026.
Des femmes et des personnes de toutes les cultures se sont mobilisées pour la paix. keystone

Pratiquement aucun homme n'était visible dans le cortège. Les hommes hétérosexuels avaient été invités à se montrer solidaires en s'abstenant de participer. A côté de manifestantes brandissant des drapeaux violets, de nombreuses Iraniennes, Kurdes et autres militantes pro-palestiniennes, entre autres communautés présentes en Suisse, ont participé à la manifestation, dont le slogan était «Féministe et militante». (sda/ats/dag)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Harry Styles se confie sur la mort de Liam Payne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une sexologue explique pourquoi les femmes fantasment sur les gays
La série Heated Rivalry, qui met en scène deux joueurs de hockey gays, fait fantasmer quantité de femmes. Mais pourquoi cet érotisme plait-il autant aux femmes? On a demandé à une sexologue.
Sonja Ruess est sexologue et mère de deux filles adolescentes. Elle a publié en février l’ouvrage spécialisé Der Elefant in deinem Bett (L'éléphant dans votre lit, non traduit). Cette jeune quadragénaire revient pour nous sur les dernières tendances en matière de fantasmes, dont la série homoérotique à succès Heated Rivalry.
L’article