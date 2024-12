L'initiative des Jeunes Verts devrait être balayée. Image: KEYSTONE

Les Jeunes Verts risquent de prendre une claque

Mauvaise nouvelle pour le parti écologiste: selon un sondage, l'initiative pour la «responsabilité environnementale» serait rejetée par 63% des voix.

L'initiative pour la responsabilité environnementale devrait avoir du mal à passer la rampe lors de la votation du 9 février. Dans un sondage réalisé par 20 Minutes/Tamedia, elle serait rejetée par 63% des voix.

Selon l'enquête publiée vendredi, 34% des personnes interrogées sont favorables à l'initiative des Jeunes Verts et 3% sont indécises. Typiquement, la part des «oui» à une initiative diminue au cours de la campagne de votation, et celle-ci va durer encore près de six semaines.

Ne plus dépasser les «limites planétaires»

L'Alliance pour la responsabilité environnementale veut une économie qui préserve les ressources et demande une adaptation de la Constitution: dans un délai de dix ans, la charge environnementale de la Suisse ne doit plus dépasser les «limites planétaires» mesurées par rapport à la population. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent le texte, craignant des directives trop radicales pour l'économie.

Le sondage a été réalisé auprès de 10 139 personnes les 18 et 19 décembre. La marge d'erreur est de 1,7 point. (ats)