La Suisse a conclu un accord de libre-échange avec le Mercosur

Voici l'opérateur préféré des Suisses (et ce n'est pas le plus cher)

Berne avait annoncé en février espérer une signature d'ici la fin de l'année. Les négociations entre cette zone de libre-échange d'Amérique latine et l'AELE, qui comprend la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, durent depuis des années. Une économie allant jusqu'à 180 millions de francs par an est attendue.

Salt utilise la technologie Starlink d'Elon Musk de manière inédite

L'opérateur mobile Salt réalise une première européenne en partenariat avec la société américaine Starlink. A l’avenir, ses clients pourront passer des appels et envoyer des messages via satellite et Swisscom et Sunrise pourraient en profiter. Toutefois, un problème subsiste.

Interlaken, devant l'hôtel Victoria. Deux hommes lèvent leurs téléphones portables en l'air. Aussi anodin que cela puisse paraître de l'extérieur, il s'agit d'une première européenne. Ces deux individus sont des ingénieurs de Starlink, qui viennent tout juste de s'envoyer un SMS par satellite ce mardi. L'opérateur mobile Salt, partenaire de l'entreprise du milliardaire Elon Musk, place beaucoup d'espoirs dans cette innovation.