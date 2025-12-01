stratus fréquent
Pierre-André Page veut remplir le Parlement suisse de fondue

Pierre-André Page (UDC/FR) va inonder le Parlement de Gruyère et de Vacherin — de fondue, donc.
Plus ça sent, plus c'est bon.keystone / dr (montage)

Un UDC veut remplir le frigo du Parlement de fromages fribourgeois

Le nouveau président du Conseil national, le Fribourgeois Pierre-André Page, compte bien imprimer sa marque à Berne. En commençant par remplir le «frigo présidentiel» du Parlement de produits du terroir.
01.12.2025, 11:4401.12.2025, 11:58

Le conseiller national Pierre-André Page (UDC/FR) sera dès ce lundi après-midi le nouveau président du Conseil national. Il sera consacré lors de la séance d'ouverture de la session d'hiver. Ce paysan de formation, qui a grimpé les échelons politiques lentement, mais sûrement, est le sixième Fribourgeois à monter sur le perchoir de «plus haut citoyen du pays».

Et, selon 24 heures, il compte profiter de l'occasion pour remplir le «frigo présidentiel» du Palais fédéral de produits du terroir fribourgeois. L'élu a demandé au fromager de son village natal de Châtonnaye, dans le district de la Glâne, de lui «faire une petite sélection». Mais il assure que le petit frigidaire, où on paie en self-service, ne sera pas remplis que de produits laitiers.

«L’idée, c’est de montrer la grande palette du terroir fribourgeois»
Pierre-André Page (UDC/FR)24 heures

Les parlementaires pourront donc aller faire leurs emplettes entre deux votes pour acheter tout ce qu'il faut pour leur fondue du soir. On rappelle que le canton de Fribourg est la terre d'origine de la mythique fondue moitié-moitié (gruyère et vacherin) — parfaite à déguster avec des vins du canton, comme ceux du Vully.

A ce sujet 👇🏻

«Si j'avais bu tout le vin que j'ai goûté, je pense que je serais mort»

L'idée de remplir un frigo de produits de la région de la présidence du Conseil national et des Etats a été lancée l'année dernière par la sortante, Maja Riniker (PLR/AG), relevait la Schweizer Illustrierte. Celle-ci avait présenté le terroir argovien et le président du Conseil des Etats, Andrea Caroni, des produits appenzellois. Maja Riniker en avait même profité pour mettre en avant... sa propre marque de bière. Malin.

Die neugewaehlte Nationalratspraesidentin Maja Riniker, FDP-AG, rechts, gratuliert dem soeben gewaehlten ersten Vizepraesidenten des Nationalrats, Pierre-Andre Page, SVP-FR, an der Wintersession der E ...
Pierre-André Page et Maja Riniker au début de la présidence du National de cette dernière, en décembre 2024.Keystone

La présidence du Conseil national de 2025 sera complétée par la Vert'libérale Katja Christ (BS) à la vice-présidence.

(acu)

On était au 5e Mondial de Fondue
