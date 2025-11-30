ciel couvert
Initiative service citoyen: les résultats les plus extrêmes

Une personne passe devant les affiches des partis politiques et des associations donnant leurs mots d&#039;ordre pour les votations cantonale, federale et une votation municipale, du dimanche 30 novem ...
Keystone

100% de non: voici les communes les plus extrêmes sur le Service citoyen

La Suisse a voté, ce dimanche. Dans les urnes, un texte voulait étendre l’obligation de servir à toutes les personnes suisses, y compris les femmes. Voici les communes les plus extrêmes, dans les camps du «oui» et du «non».
30.11.2025, 15:3830.11.2025, 15:38

Ce que demandait l'initiative «Service citoyen»

Toute personne avec un passeport suisse aurait dû accomplir un «service en faveur de la collectivité et de l'environnement». L'obligation de servir se serait donc appliquée aussi aux femmes. Mais les Suisses et les Suissesses ne devront pas faire de service citoyen. Le peuple a refusé dimanche l'initiative populaire «Pour une Suisse qui s'engage», selon une tendance de gfs.bern.

Initiative service citoyen

Dépouillés: 26/26 | Etat: Résultats

15,9% Oui

84,1% Non

0 cantons

23 cantons

  • Cantons
  • Communes

Mais certaines communes se sont démarqués, du côté du «non», comme du «oui».

Du côté du «non», on reprochait au texte son coût, près de 800 millions supplémentaires par an, rien qu'en Allocation pour perte de gain (APG). L'autre grand argument contre cette initiative était sociopolitique: tant que les femmes assument la majeure partie du travail domestique non rémunéré, de l'éducation des enfants et des tâches ménagères, un service civil entraînerait une charge supplémentaire.

Enfin, l'on a craint pour l'emploi: dans le cadre du service citoyen, il faudrait prendre en charge des activités qui sont aujourd'hui couvertes par le marché libre du travail, ce qui aurait pu mettre sous pression les professions du secteur des bas salaires en particulier.

(hun avec ats)

