Me Romain Jordan et sa cliente, Séverine Chavrier. Image: KEYSTONE

Affaire Chavrier: le tribunal bloque la sortie d'un audit sensible

Me Romain Jordan, l'avocat de Séverine Chavrier, a obtenu de la justice genevoise que l’audit RH portant sur le climat de travail à la Comédie de Genève ne soit pas rendu public avant que sa cliente en ait pris connaissance.

Plus de «Suisse»

Aux fins de protéger la personnalité de sa cliente, Séverine Chavrier, Me Romain Jordan a obtenu ce vendredi 8 mai du tribunal genevois de première instance que ne soit pas rendu public ni fait de communication au sujet de l’audit RH portant sur les rapports de travail au sein de la Comédie de Genève, appris watson.



Réalisé par le cabinet indépendant Sharpmania à la demande de la Fondation d’art dramatique de Genève (FAD), l’employeur de Séverine Chavrier, cet audit devait être rendu public ou en partie divulgué ce vendredi.

La décision du tribunal

Le tribunal a décidé, ce vendredi, d'interdire à la FAD et en particulier à son président Philippe Juvet, comme à Sharpmania, ainsi qu’à un groupe de presse qui était manifestement en possession de cet audit, de faire état de cet audit RH «avant que Séverine Chavrier n’ait reçu le rapport et n’ait pu se déterminer à son sujet», indique la juridiction genevoise. Le tribunal accède ainsi à la demande de «mesures superprovisionnelles» déposée par Me Jordan.

Dans sa requête adressée au tribunal, le conseil de Séverine Chavrier rend compte du différend qui oppose sa cliente à la FAD, laquelle, disant se fonder sur des témoignages du personnel de la Comédie accusant la directrice d'un «management toxique», ce dont elle se défend, avait ordonné en novembre dernier la mise à l’écart de la directrice tout en la maintenant dans ses fonctions. Elle avait également en décembre décidé de ne pas renouveler le contrat de Séverine Chavrier, qui arrive à échéance en 2027.

Les risques

Le risque était qu’une décision définitive sur la rupture des liens contractuels de Séverine Chavrier avec la Comédie de Genève soit prise au détriment de cette dernière ces jours-ci, voire ce vendredi déjà. Désormais, Séverine Chavrier est autorisée à prendre connaissance de l’audit RH et de lui apporter des remarques.

Le tribunal n'accède pas à toute la demande de l'avocat

Me Romain Jordan demandait, par ailleurs, au tribunal de première instance qu’il interdise toute communication sur l’audit RH, tant que deux autres rapports relatifs à la crise actuelle de la Comédie de Genève, celui de la commission des arts et de la culture (Carts) du conseil municipal (législatif) de la ville de Genève et celui de la Cour des comptes commandé par la conseillère administrative Joëlle Bertossa, n’ont pas été rendus publics. Ils devraient l’être prochainement et pour le premier discuté le 19 mai en séance plénière du conseil municipal. Le tribunal de première instance n’a pas accédé à cette demande de l’avocat.

Le risque, pour les intérêts de Séverine Chavrier, est qu’une fois l’audit RH rendu public, il annihile la portée des deux suivants. Une course contre la montre est donc engagée.