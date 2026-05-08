Me Romain Jordan et sa cliente, Séverine Chavrier. Image: KEYSTONE

Chavrier «licenciée», audit bloqué, ville saisie: la tourmente est totale

La FAD annonce le licenciement de Séverine Chavrier, la directrice de la Comédie de Genève, alors que Romain Jordan, son avocat, obtient de la justice le blocage de l’audit RH portant sur le climat de travail et qu'il annonce «déposer une plainte» auprès du maire de Genève.

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La Fondation d’art dramatique de Genève (FAD) annonce ce vendredi 8 mai via l'agence Keystone-ATS le licenciement de la directrice de la Comédie de Genève, Séverine Chavrier. La décision a été prise dans la matinée à la majorité du conseil de la FAD, dont le président Philippe Juvet a été élu cette semaine. Elle a été relayée à l'ensemble du personnel après avoir été communiquée à l'intéressée. La FAD, qui est l'employeur de Séverine Chavrier, ne fait pas d'autre commentaire, écrit Keystone-ATS.

Le moment de vérité est imminent, écrivions-nous jeudi. La tourmente est désormais totale. L'avocat de Séverine Chavrier, Me Romain Jordan, fait savoir à watson, à la suite de l'annonce de son licenciement par la FAD:

«Je saisis le Conseil administratif de la Ville de Genève d’une plainte et demande au Maire en urgence de prononcer des mesures provisionnelles. La FAD déraille et n’est pas apte à gérer ce dossier» Romain Jordan, avocat de Séverine Chavrier

Le licenciement de Séverine Chavrier pourrait ne pas être légal. La directrice de la Comédie est, en effet, en arrêt maladie, comme le rappelle ce jour la chaîne Léman Bleu. Or un licenciement ne serait pas possible en cas d'arrêt maladie.

Ce vendredi, Me Romain Jordan a obtenu du tribunal genevois de première instance que ne soit pas rendu public l’audit RH portant sur les rapports de travail au sein de la Comédie de Genève, a appris watson.

Réalisé par le cabinet indépendant Sharpmania à la demande de la Fondation d’art dramatique de Genève (FAD), cet audit devait être rendu public ou en partie divulgué ce vendredi.

La décision du tribunal

Le tribunal a décidé, ce vendredi, d'interdire à la FAD et en particulier à son président Philippe Juvet, comme à Sharpmania, ainsi qu’à un groupe de presse qui était manifestement en possession de cet audit, d'en faire état «avant que Séverine Chavrier n’ait reçu le rapport et n’ait pu se déterminer à son sujet», indique la juridiction genevoise. Le tribunal accède ainsi à la demande de «mesures superprovisionnelles» déposée par Me Jordan.

Dans sa requête adressée au tribunal, le conseil de Séverine Chavrier rend compte du différend qui oppose sa cliente à la FAD, laquelle, disant se fonder sur des témoignages du personnel de la Comédie accusant la directrice d'un «management toxique», ce dont elle se défend, avait ordonné en novembre dernier la mise à l’écart de la directrice tout en la maintenant dans ses fonctions. La FAD avait également en décembre décidé de ne pas renouveler le contrat de Séverine Chavrier, qui arrive à échéance en 2027 et dont on ne sait à présent s'il prendre fin plus tôt.

Le tribunal n'accède pas à toute la demande de l'avocat

Me Romain Jordan n'a en revanche pas obtenu du tribunal de première instance qu’il interdise toute communication sur l’audit RH tant que deux autres rapports relatifs à la crise actuelle de la Comédie de Genève, celui de la commission des arts et de la culture (CARTS) du conseil municipal (législatif) de la ville de Genève et celui de la Cour des comptes commandé par la conseillère administrative Joëlle Bertossa, n'ont pas été rendus publics. Celui de la Carts est tombé ce vendredi aussi. Il doit être discuté le 19 mai en séance plénière du conseil municipal.

L'UDC en colère

A ce propos, le chef du groupe UDC au conseil municipal de la ville de Genève et membre de la CARTS, Alexandre Chevalier, publie un communiqué sur sa page Facebook: