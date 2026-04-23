Une expo pro-Palestine visant des journalistes suisses a été suspendue



L’exposition «Le génocide suisse en Palestine?», montée dans un centre socioculturel subventionné par la Ville de Lausanne, associait nommément des journalistes suisses à la «colonisation de la Palestine», selon une information de Blick.

Plus de «Suisse»

Depuis le 17 avril, Pôle Sud, le centre socioculturel de l'Union Syndicale Vaudoise à Lausanne, accueillait une exposition aux allures de peloton d’exécution.

Baptisée «Le génocide suisse en Palestine?», elle épinglait nommément sur des visuels très explicites de nombreux médias et journalistes suisses, parmi eux, des Romands, en les associant à la «colonisation de la Palestine», révèle Blick, jeudi soir.

L’éditeur du média, par l’intermédiaire de son avocat, a réagi immédiatement, en «exigeant le retrait immédiat des noms concernés du graphique». La RTS aurait fait de même.

«Dans une mise en demeure datée du mardi 21 avril, l’avocat bâlois Markus Prazeller, agissant pour le groupe Ringier et le rédacteur en chef de Blick alémanique, Rolf Cavalli, estime que l’exposition porte atteinte à la personnalité et à l’honneur de ses clients» Selon Blick

CH Media, qui édite watson, fait partie des groupes de presse visés. L’exposition, montée par le collectif Stop-Pillage et présentée comme l’aboutissement de «plusieurs mois de recherches», a été brutalement suspendue jeudi.

Sur le compte Instagram du collectif, qui se présente comme une «coalition s’opposant au système de captation des richesses du Sud par le Nord», on trouve encore la mention suivante:

«Rendez-vous à Pôle Sud, ce sera l'occasion (...) de remettre au centre du débat le rôle clé des centres impérialistes pour la poursuite du projet colonial sioniste» Le collectif Pôle Sud

image: instagram de Stop pillage

Contacté par Blick, le municipal lausannois David Payot (POP) affirme ne pas avoir eu «connaissance de cette exposition et donc encore moins de son contenu».

Si Pôle Sud, subventionné par la Ville, a suspendu l’exposition, c’est officiellement «afin de procéder à un examen approfondi».