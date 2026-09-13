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F-35: Carlo Sommaruga veut envoyer les menteurs politiques en prison

Carlo Sommaruga veut mettre les menteurs de la Confédération en prison.
Carlo Sommaruga veut mettre les menteurs de la Confédération en prison.Image: iStock Editorial

F-35: Cet élu romand veut envoyer les menteurs politiques en prison

Carlo Sommaruga n'a que très peu goûté les révélations autour de l'achat des F-35. Il va déposer un texte lundi au Conseil des Etats pour condamner les responsables qui mentiront délibérément.
13.09.2026, 19:2913.09.2026, 19:29

Malgré les années d'expérience, Carlo Sommagura sait encore s'indigner. Et les affaires autour de l'acquisition des avions de combat F-35, dont le fait que le montant n'aurait jamais été fixe, ont eu le dont de l'irriter.

Viola Amherd aurait caché une partie des informations qu'elle avait

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Comme le révèle Le Matin Dimanche, le socialiste genevois va déposer ce lundi une initiative parlementaire contre ce qu'il nomme les «mensonges d'Etat». Sont visés, les membres d'exécutifs ainsi que les hauts fonctionnaires fédéraux, cantonaux ou communaux qui auraient délibérément communiqué une information qu'ils savaient fausse.

Le conseiller aux Etats genevois, par ailleurs président de l'Asloca, ne veut pas entendre parler de simples sanction politiques. Il lance dans le journal dominical:

«Je propose de les punir pénalement. La sanction politique doit venir des urnes ou après une condamnation pénale»

En France, le débat avait notamment été lancé par Marie Tondelier, la candidate écologiste à la présidentielle.

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Carlo Sommaruga va bien plus loin, et envisage des peines privatives de liberté de trois ans maximum ou une peine pécuniaire. Il ajoute un élément central de son initiative:

«Il faut que la justice prouve que l’auteur du mensonge a bien agi en toute conscience, dans le dessein de tromper le public ou une autorité»

L'élu dit toutefois défendre la liberté d'expression. Il explique au Matin Dimanche que les opinions, les pronostiques ou encore les informations données par erreur ne tomberaient pas sous le coup de cette modification de la loi.

Autre élément: étant donné que Viola Amherd n'est plus au gouvernement, ou que certains responsables d'Armasuisse, notamment Darko Savic, accusé d'avoir colporté la «fable du prix fixe» des F-35, ne sont plus en poste, ils ne tomberaient pas sous le coup de ce nouvel article de loi. (joe)

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