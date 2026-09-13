F-35: Cet élu romand veut envoyer les menteurs politiques en prison
Malgré les années d'expérience, Carlo Sommagura sait encore s'indigner. Et les affaires autour de l'acquisition des avions de combat F-35, dont le fait que le montant n'aurait jamais été fixe, ont eu le dont de l'irriter.
Comme le révèle Le Matin Dimanche, le socialiste genevois va déposer ce lundi une initiative parlementaire contre ce qu'il nomme les «mensonges d'Etat». Sont visés, les membres d'exécutifs ainsi que les hauts fonctionnaires fédéraux, cantonaux ou communaux qui auraient délibérément communiqué une information qu'ils savaient fausse.
Le conseiller aux Etats genevois, par ailleurs président de l'Asloca, ne veut pas entendre parler de simples sanction politiques. Il lance dans le journal dominical:
En France, le débat avait notamment été lancé par Marie Tondelier, la candidate écologiste à la présidentielle.
Carlo Sommaruga va bien plus loin, et envisage des peines privatives de liberté de trois ans maximum ou une peine pécuniaire. Il ajoute un élément central de son initiative:
L'élu dit toutefois défendre la liberté d'expression. Il explique au Matin Dimanche que les opinions, les pronostiques ou encore les informations données par erreur ne tomberaient pas sous le coup de cette modification de la loi.
Autre élément: étant donné que Viola Amherd n'est plus au gouvernement, ou que certains responsables d'Armasuisse, notamment Darko Savic, accusé d'avoir colporté la «fable du prix fixe» des F-35, ne sont plus en poste, ils ne tomberaient pas sous le coup de ce nouvel article de loi. (joe)