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La BNS doit-elle s'emparer de Twint? «Ce n'est pas une mauvaise idée»

L'application de paiement Twint s’est imposée comme un réflexe du quotidien pour de nombreux Suisses. Mais derrière ce succès massif, la grogne monte chez les commerçants et la politique s'en mêle. Décryptage.

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Twint, l'application de paiement bien connue des Suisses, fait l'unanimité parmi ses utilisateurs. Simple et efficace, elle s'est largement répandue dans la société depuis son lancement en 2015. Cinq millions de Suisses l'utilisent désormais.

Mais, du côté des commerçants, on tire parfois la gueule. Ceux-ci doivent payer des frais pour l'utiliser et considèrent que la généralisation de l'application s'est faite en leur défaveur. Le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga a réagi à cette situation, relate la RTS. Le socialiste genevois aimerait nationaliser l'application sous l'égide de la Banque nationale suisse (BNS) pour rendre ce service gratuit, y compris auprès des commerçants.

«En répondant à un besoin social et commercial, Twint devient d’intérêt général. La transformation de la plateforme en un service public s’impose» Carlo Sommaruga, conseiller aux Etats (PS/GE) motion

A propos de la motion 👇🏻 Cet élu romand veut un changement radical pour Twint

Faire diminuer les frais

«Ce n'est pas une mauvaise idée», estime Sergio Rossi, professeur en économie à l'Université de Fribourg. «Mais la première chose à faire pour aider les petits commerçants, ce serait surtout de diminuer les commissions imposées par les banques qui gèrent Twint, quitte à leur faire payer davantage d'impôts», estime-t-il. Mais il n'y croit pas trop.

«La majorité libérale du Parlement ne voudra pas entendre parler d'une nationalisation ou d'un renforcement supplémentaire de service public» Sergio Rossi, professeur en économie, université de Fribourg

C'est aussi l'avis de Swiss retail, l'association faîtière des petits commerçants à l'origine d'une plainte déposée auprès de la Commission de la concurrence (Comco) en juillet 2025 et pourtant citée Carlo Sommaruga dans le texte de sa motion.

«Pour les détaillants, les frais de Twint acquittés par les commerçants sont devenus une charge inacceptable» Swiss retail lien vers la plainte

«Twint enfreint le droit suisse de la concurrence, en abusant de sa position dominante et par des accords anticoncurrentiels illicites, de la part des acquéreurs comme les banques propriétaires», précise Swiss retail à watson. Mais elle se dit toutefois opposée à l'idée d'une nationalisation et «rejette fermement cette approche radicale», estimant qu'elle «porterait atteinte à l’ordre économique libéral de la Suisse».

D'autres que l'on aurait cru tout aussi critiques à l'égard de l'idée du politicien socialiste la soutiennent toutefois. «Les frais de Twint sont effectivement très élevés pour de nombreux établissements», nous indique la faîtière de la restauration Gatrosuisse, et de lâcher:

«L’idée n’est pas inintéressante» Gastrosuisse

Des frais reportés sur les consommateurs

Car les consommateurs ne se rendent pas toujours compte de l'ampleur des frais totaux à charge pour les commerçants et les restaurateurs, «entre 1,5% et 2,5%», estime Sergio Rossi.

«Payer une nuit d'hôtel ou un café avec Twint, c'est peut-être pareil pour le consommateur, mais très différent pour le commerçant» Sergio Rossi, professeur en économie, université de Fribourg

En 2017, une majorité de consommateurs payaient encore en cash, soit près de 72%, selon les analyses de la BNS. En 2024, ils n'étaient plus que 30%, un chiffre stable depuis lors. Au contraire, les applications de paiement sont passées de 4% en 2020 à 17% en 2025.

«Le nombre d'automates en activité est en baisse et les paiements par Twint sont en forte augmentation», analyse Sergio Rossi.

Notre article sur le sujet: Voici la carte de tous les bancomats encore actifs en Suisse romande

Résultat? «Le patron de pizzeria qui voit que les paiements se font principalement avec Twint va préférer répercuter les frais sur les prix de vente, c'est-à-dire ses pizzas, plutôt que de faire des pertes», illustre Sergio Rossi. Ironiquement, la facilité de paiement qu'apprécient les consommateurs se retourne donc contre leurs porte-monnaie.

Visa et MasterCard: dans la poche des Américains

Si Swiss retail apprécie peu la motion proposée par Carlo Sommaruga, elle reconnaît qu'elle «met en évidence une pression importante» et «qu'il est nécessaire d'agir sur le marché des paiements».

«La plupart des clients de Twint utilisant un compte bancaire comme moyen de paiement, les frais devraient plutôt s’orienter vers les transactions par carte de débit, nettement plus avantageuses» SwissRetail

Swiss retail estime ainsi qu'en 2025, les frais engendrés par Twint ont même dépassé ceux des cartes de crédit. Pour Sergio Rossi, un autre problème existe ici aussi: «On paie avec des cartes de débit ou de crédit gérées par des institutions financières américaines, comme Visa ou MasterCard, et les frais d'utilisation tombent dans leur poche.»

«Ce ne serait pas une mauvaise idée que de retrouver de la souveraineté sur l'argent numérique, et il est certain qu'une partie du Parlement serait sensible à cet argument» Sergio Rossi, professeur en économie, université de Fribourg

Le professeur en économie verrait toutefois cette solution comme une étape intermédiaire vers la création d'un «franc numérique». «D'une certaine manière, l'argent déposé auprès des banques centrales est déjà numérisé», remarque le professeur. «Les réserves, ce sont principalement des suites de chiffres dans des comptes informatisés», indique-t-il.