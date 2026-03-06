assez ensoleillé12°
Incendie sur le chantier de l'hôtel de La Vue-des-Alpes (NE)

Daniel Geiser, gauche, President du Conseil communal de Val-de-Ruz, Alain Ribaux, centre, Conseiller d&#039;Etat du canton de Neuchatel, Anouk Arbona, droite, membre du Conseil communal de Val-de-Ruz, ...
L'établissement comportera un hôtel de 20 chambres.Image: KEYSTONE

Un incendie s'est déclaré vendredi à l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes (NE). Le sinistre, causée par une chaudière, a toutefois été maîtrisé, a fait savoir la commune de Val-de-Ruz, en précisant que la réouverture de l’établissement demeurait agendée au 30 avril.
06.03.2026, 18:0206.03.2026, 18:02

La chaudière s’est embrasée pour des raisons qui restent encore à déterminer, précise le communiqué des autorités vaudruziennes. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus. L’incident n’a fait aucun blessé. Les dégâts sont limités et se cantonnent aux locaux techniques.

Les émanations des fumées chaudes n’ont pas atteint le reste de l'emblématique complexe. Rénové et transformé, l'hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes rouvrira donc bel et bien la dernière semaine d'avril. Le chantier représente un investissement de plus de 8 millions de francs.

L'établissement comportera un hôtel de 20 chambres, un restaurant pour 110 convives, terrasse comprise, des salles de séminaires, un spa et un hub touristique. L’association «Vue-des-Alpes 360» a en outre été créée à fin 2025 pour favoriser, dans une logique de développement durable, l’évolution et le rayonnement du site. (sda/ats)

