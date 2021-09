Suisse

Politique

Résultat des votations du 26 septembre 2021



Votations fédérales: tous les résultats en un coup d’oeil

Ce dimanche 26 septembre 2021, la population suisse s’est prononcée sur deux objets soumis en votation: le «mariage pour tous» et l'initiative 99% de la Jeunesse socialiste. Sur cette page, vous trouvez toutes les projections et tous les résultats pour ces deux scrutins.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Pour une fois, l’électorat helvétique ne se prononce que sur deux votations au niveau fédéral. Ce dimanche 26 septembre, il a fait des choix sur l’introduction du mariage pour tous et sur l’initiative 99%, qui entraînerait une imposition supplémentaire pour les gains en capital. Vous trouverez ici toutes les informations, les prévisions et les résultats constamment actualisés.

Tous les résultats en direct

La carte pour le scrutin sur le mariage pour tous et celle sur l’initiative 99% sont actualisées au fur et à mesure que les résultats tombent.

Mariage pour tous

keystone

Les résultats

Les résultats des votes dans les cantons sont mis à jour en direct:

Modification du code civil suisse (Mariage pour tous) 1 026 300 0,0 Cantons 23,0 Cantons 1 833 826 Canton Décision Oui Non Argovie 64,0% Oui 147 448 82 768 Appenzell Rh.-I. 50,8% Oui 2 909 2 815 Appenzell Rh.-E. 57,2% Oui 11 879 8 874 Berne 65,2% Oui 246 951 132 059 Bâle-Champagne 67,2% Oui 65 454 32 020 Bâle-Ville 74,0% Oui 48 787 17 173 Fribourg 62,3% Oui 66 009 39 930 Genève 65,1% Oui 88 883 47 547 Glaris 61,1% Oui 6 820 4 338 Grisons 62,8% Oui 41 341 24 536 Jura 61,1% Oui 14 371 9 137 Lucerne 66,2% Oui 100 058 51 146 Neuchâtel 63,4% Oui 32 404 18 679 Nidwald 61,6% Oui 10 963 6 842 Obwald 59,3% Oui 8 780 6 035 Saint-Gall 59,3% Oui 98 675 67 707 Schaffhouse 61,8% Oui 22 397 13 836 Soleure 66,2% Oui 62 274 31 852 Schwytz 56,5% Oui 32 538 25 070 Thurgovie 57,2% Oui 51 406 38 440 Tessin 52,9% Oui 55 303 49 203 Uri 63,2% Oui 12 931 7 532 Vaud 65,0% Oui 154 898 83 350 Valais 55,5% Oui 62 221 49 868 Zoug 66,1% Oui 31 209 15 998 Zurich 69,1% Oui 356 917 159 545

Le mariage pour tous en bref

En Suisse, les couples de même sexe peuvent déjà enregistrer leur partenariat. Mais sur le plan juridique, c’est une union très différente du mariage. C’est donc l’objectif de la loi élaborée par le Parlement: éliminer cette différence fondamentale. Un référendum a été lancé contre ce changement, d’où le vote de ce dimanche.

Ce que disent les sondages

Selon les sondages de la SSR et de Tamedia, le «mariage pour tous» a le vent en poupe et le oui est resté dans une tendance principalement haussière. Les cinq sondages réalisés avant le jour de votations montrent que les partisans sont largement majoritaires. Le plus récent prédit un «oui» à une hauteur de plus de 60%.

5e sondage du 15 septembre 2021 – Tamedia

Oui: 67% ☑️ | Non: 32% | Indécis: 1%

Oui: 67% ☑️ | Non: 32% | Indécis: 1% 4e sondage du 15 septembre 2021 – gfs

Oui: 63% ☑️ | Non: 35% | Indécis: 2%

Oui: 63% ☑️ | Non: 35% | Indécis: 2% 3e sondage du 1er septembre 2021 – Tamedia

Oui: 66% ☑️ | Non: 33% | Indécis: 1%

Oui: 66% ☑️ | Non: 33% | Indécis: 1% 2e sondage du 20 août 2021 – gfs

Oui: 69% ☑️ | Non: 29% | Indécis: 2%

Oui: 69% ☑️ | Non: 29% | Indécis: 2% 1er sondage du 13 août 2021 – Tamedia

Oui: 64% ☑️ | Non: 35% | Indécis: 1%

Initiative 99%

KEYSTONE

Les résultats

Les résultats des votes dans les cantons sont mis à jour en direct:

PS: étant donné que ce scrutin concerne une initiative populaire, le texte doit obtenir une majorité de la population et des cantons pour être accepté.

Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» 1 823 056 23,0 Cantons 0,0 Cantons 986 901 Canton Décision Oui Non Argovie 29,9% Oui 67 699 158 747 Appenzell Rh.-I. 23,6% Oui 1 336 4 317 Appenzell Rh.-E. 31,0% Oui 6 353 14 113 Berne 40,7% Oui 152 487 222 486 Bâle-Champagne 32,7% Oui 31 334 64 516 Bâle-Ville 48,1% Oui 31 168 33 657 Fribourg 39,2% Oui 40 710 63 227 Genève 41,8% Oui 56 198 78 344 Glaris 32,6% Oui 3 588 7 409 Grisons 29,2% Oui 18 863 45 746 Jura 46,9% Oui 10 770 12 210 Lucerne 32,0% Oui 47 670 101 271 Neuchâtel 44,9% Oui 22 484 27 614 Nidwald 22,6% Oui 3 964 13 585 Obwald 25,1% Oui 3 661 10 929 Saint-Gall 30,9% Oui 50 633 113 461 Schaffhouse 34,8% Oui 12 172 22 836 Soleure 34,5% Oui 32 042 60 784 Schwytz 23,4% Oui 13 408 43 835 Thurgovie 28,1% Oui 24 884 63 606 Tessin 34,5% Oui 35 377 67 270 Uri 31,5% Oui 3 953 8 592 Vaud 38,4% Oui 90 020 144 157 Valais 29,1% Oui 32 416 78 832 Zoug 23,2% Oui 10 855 35 891 Zurich 36,0% Oui 182 856 325 621

L’initiative 99% expliquée en bref

L'initiative 99% a été lancée par la Jeunesse socialiste. La proposition faite est d’imposer plus lourdement les revenus du capital (par exemple, les intérêts et les bénéfices des actions) que les revenus du travail (le salaire). Les jeunes socialistes proposent que les revenus du capital qui dépassent 100 000 francs soient taxés une fois et demie de plus que les revenus du travail. Ce chiffre de 100 000 francs, évoqué dans la presse, ne figure par explicitement dans le texte de l’initiative.

Ce que disent les sondages

L'initiative 99% est à la peine dans les sondages. Elle n’a même jamais pu obtenir une majorité de «oui», ce dernier s’effritant au fil de la campagne. A l’inverse, le non n’a cessé de gagner du terrain. Le dernier pointage montre que plus de 60% des sondés rejettent l’initiative.

5e sondage du 15 septembre 2021 – Tamedia

Oui: 34%| Non: 63% ☑️| Indécis: 3%

Oui: 34%| Non: 63% ☑️| Indécis: 3% 4e sondage du 15 septembre 2021 – gfs

Oui: 37%| Non: 57% ☑️| Indécis: 6%

Oui: 37%| Non: 57% ☑️| Indécis: 6% 3e sondage du 1er septembre – Tamedia

Oui: 40%| Non: 55% ☑️| Indécis: 5%

Oui: 40%| Non: 55% ☑️| Indécis: 5% 2e sondage du 20 août 2021 – gfs

Oui: 46%| Non: 45% ☑️| Indécis: 9%

Oui: 46%| Non: 45% ☑️| Indécis: 9% 1er sondage du 13 août 2021 – Tamedia

Oui: 45%| Non: 49% ☑️| Indécis: 6%

Une petite danse avec Mams, le meilleur street dancer de Suisse? Vidéo: watson

Un petit cours de yoga avec une Vaudoise (mais qui n’est pas dans le canton de Vaud)? 1 / 7 La prof de yoga vaudoise qui a le plus beau bureau du monde