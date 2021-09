Die Abstimmungsresultate vom Sonntag: Die aktuellen Ergebnisse im Überblick

Die Abstimmungsresultate vom Sonntag: So hat die Schweiz abgestimmt

Am 26. September 2021 befand die Schweiz in einer Abstimmung über zwei Vorlagen: die «Ehe für alle» und die 99-Prozent-Initiative der Juso. Hier findest du alle Resultate, Hochrechnungen und Prognosen zu den Vorlagen.

Für einmal musste sich das Stimmvolk nur mit zwei nationalen Vorlagen auseinandersetzen. Am Abstimmungssonntag wurde nun entschieden, ob die «Ehe für alle» in der Schweiz eingeführt wird und ob mit der 99-Prozent-Initiative zukünftig auch Kapitalgewinne zusätzlich besteuert werden. Hier findest du alle Informationen und Resultate zur Volksabstimmung:

Der aktuelle Stand Die 99-Prozent-Initiative der Juso ist definitiv gescheitert. Sie hat das Ständemehr verpasst.

​Für die «Ehe für alle» sieht es gut aus, Hochrechnungen gehen von einem Ja-Anteil von über 60 Prozent aus.

Ehe für alle

Die Ehe in der Schweiz wird künftig auch für Homosexuelle geöffnet. Bild: keystone

Die Resultate

Die Schweiz ist sich sicher: Die Ehe soll auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich sein. 64 Prozent der Bevölkerung und alle Kantone war dafür. Die Resultate findest du hier:

Die Ehe für alle kurz erklärt

In der Schweiz können gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft zwar eintragen lassen, diese unterscheidet sich aber rechtlich gesehen stark von der Ehe. Dieser Unterschied soll aufgehoben werden, deshalb hat das Parlament ein Gesetz ausgearbeitet. Dagegen wurde das Referendum ergriffen, deshalb wird darüber abgestimmt.

Das sagten die Umfragen

Laut Umfragen von SRG und Tamedia sieht es an der Volksabstimmung gut aus für die «Ehe für alle». In allen fünf Umfragen vor dem Abstimmungssonntag waren die Befürworter in der Mehrheit, zuletzt sagten deutlich über 60 Prozent Ja.

5. Umfragewelle am 15. September 2021 – Tamedia

Ja: 67% ☑️| Nein: 32% | Unentschlossen: 1%

Ja: 67% ☑️| Nein: 32% | Unentschlossen: 1% 4. Umfragewelle am 15. September 2021 – gfs

Ja: 63% ☑️| Nein: 35% | Unentschlossen: 2%

Ja: 63% ☑️| Nein: 35% | Unentschlossen: 2% 3. Umfragewelle am 1. September 2021 – Tamedia

Ja: 66% ☑️| Nein: 33% | Unentschlossen: 1%

Ja: 66% ☑️| Nein: 33% | Unentschlossen: 1% 2. Umfragewelle am 20. August 2021 – gfs

Ja: 69% ☑️| Nein: 29% | Unentschlossen: 2%

Ja: 69% ☑️| Nein: 29% | Unentschlossen: 2% 1. Umfragewelle am 13. August 2021 – Tamedia

Ja: 64% ☑️| Nein: 35% | Unentschlossen: 1%

99-Prozent-Initiative

Die 99-Prozent-Initiative will Kapitalgewinne höher besteuern als Löhne. Bild: keystone

Die Resultate

Die Volksinitiative der Juso ist offiziell am Ständemehr gescheitert und gilt damit als abgelehnt. Insgesamt kam die 99-Prozent-Initiative auf 35 Prozent Ja-Anteile. Aktuelle Schlussresultate findest du hier:

Die 99-Prozent-Initiative kurz erklärt

Die 99-Prozent-Initiative wurde von der Juso eingereicht. Inhaltlich will der Vorschlag, dass Kapitaleinkünfte (zum Beispiel Zinsen und Aktiengewinne) in Zukunft höher besteuert werden sollen wie Lohneinkünfte. Die Juso schlägt vor, dass für solche Einkünfte ab 100'000 Franken das Eineinhalbfache wie für Lohn an Steuern anfällt, das steht aber nicht explizit im Text der Volksinitiative.

Das sagten die Umfragen

Die 99-Prozent-Initiative hatte einen schweren Stand. In den Umfragen konnte die Juso-Initiative nie eine Mehrheit der Stimmen erreichen. Zuletzt lehnten sie über 60 Prozent der Befragten die Volksinitiative ab.

5. Umfragewelle am 15. September 2021 – Tamedia

Ja: 34%| Nein: 63% ☑️| Unentschlossen: 3%

Ja: 34%| Nein: 63% ☑️| Unentschlossen: 3% 4. Umfragewelle am 15. September 2021 – gfs

Ja: 37%| Nein: 57% ☑️| Unentschlossen: 6%

Ja: 37%| Nein: 57% ☑️| Unentschlossen: 6% 3. Umfragewelle am 1. September 2021 – Tamedia

Ja: 40%| Nein: 55% ☑️| Unentschlossen: 5%

Ja: 40%| Nein: 55% ☑️| Unentschlossen: 5% 2. Umfragewelle am 20. August 2021 – gfs

Ja: 46%| Nein: 45% ☑️| Unentschlossen: 9%

Ja: 46%| Nein: 45% ☑️| Unentschlossen: 9% 1. Umfragewelle am 13. August 2021 – Tamedia

Ja: 45%| Nein: 49% ☑️| Unentschlossen: 6%