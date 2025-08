Les vans se sont nettement moins vendus en 2024, et les véhicules d’occasion ne se revendent plus aussi facilement, quel que soit le prix. Image: EPA

VW a un problème: elle a trop vendu de vans en Suisse

La Suisse est en plein boom du camping, avec toujours plus de camping-cars immatriculés. Ce phénomène est en partie lié aux célèbres bus «California» de VW. Mais les choses semblent changer.

Reto Fehr

Ces dernières années, la Suisse a connu un véritable boom du camping, un engouement encore renforcé par la pandémie de Covid. Aujourd’hui, les vacances en camping sont très populaires. En 2024, les Suisses ont passé près de trois millions de nuitées dans des campings du pays, soit une hausse d’environ 15% par rapport à 2019, et même de 64% par rapport à 2016. La vanlife est devenu un véritable mode de vie, et les petits vans aménagés ont envahi les terrains de camping.

Toujours plus de camping-cars et d’emplacements

Ce phénomène a renforcé une tendance amorcée il y a une vingtaine d’années. Dans les années 1990, le nombre de camping-cars (y compris les petits vans) immatriculés en Suisse restait stable, autour de 20 000 par an. Ensuite, la courbe n’a cessé de monter.

Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), le nombre de camping-cars a été multiplié par cinq au cours des vingt dernières années, et a même doublé depuis 2016. En 2024, la Suisse comptait 103 823 véhicules immatriculés. Parmi eux, les VW California dominent largement, avec environ 30 000 unités.

L’association Wohnmobilland Schweiz rapporte que le nombre d’emplacements pour camping-cars a quadruplé en six ans. Contrairement aux campings classiques, ces emplacements sont souvent non surveillés, et tous ne disposent pas de raccordements en eau ou de points de vidange.

Les vans en plein essor...

Beaucoup de campeurs trouvent les caravanes trop encombrantes et peu pratiques. Ainsi, bon nombre d’entre eux se sont tournés vers les petits vans aménagés. Les modèles VW California T5 et T6, dans leurs versions Beach, Ocean et Coast, ont largement contribué à ce boom.

Beach, Ocean, Coast, T5, T6, T7? Le VW California existe en plusieurs générations, de T1 à T7. Depuis 2024, le T7 est disponible, y compris en version hybride rechargeable. Les variantes Beach, Coast et Ocean sont apparues avec le T6. Sur le T5, la version Trendline correspond au Coast, et la Comfortline au Ocean. Le T7, lui, ne propose que Beach et Ocean.

Ces véhicules ont l’avantage d’offrir jusqu’à quatre couchages grâce à un toit relevable, un auvent, parfois une cuisine intégrée, et peuvent être équipés d’options comme des toilettes, offrant ainsi un confort proche d’un véritable camping-car.

Pour beaucoup, cela représente la liberté. Image: www.imago-images.de

Surtout, ils sont suffisamment compacts pour une utilisation quotidienne, et peuvent entrer dans la plupart des parkings souterrains. On les croise donc aussi bien sur les routes de vacances qu’en ville.

Le boom des camping-cars s’explique en grande partie par l’essor des ces «petits» véhicules aménagés. Devenus des classiques, leur popularité a encore été dopée par la mode du glamping et l’arrivée de nouveaux modèles. Cette année, le célèbre « Bulli », dont font partie les California, fête ses 75 ans. Le premier California produit par VW remonte à 1988.

Une tendance qui s’essouffle toutefois

VW a lancé en 2015 les modèles California T6 Beach (sans cuisine ni rangements, mais avec une banquette plus longue), Coast et Ocean (avec cuisine). Les ventes en Suisse ont alors bondi. Mais les chiffres de 2019 n’ont jamais été dépassés. Après quatre années stables, 2024 marque une nette chute. Seuls quelque 800 véhicules ont été vendus jusqu’à présent en 2025.

Interrogé, Amag, importateur général exclusif de VW en Suisse, le reconnait:

«La demande sur le marché suisse du camping-car a clairement diminué, et cela se ressent aussi sur des modèles établis comme le California.»

L’implantation du nouveau modèle T7 (disponible depuis fin 2024) prendra du temps.

Amag précise les raisons de cette baisse:

«La plupart des personnes qui souhaitaient acheter un camper l’ont déjà fait ces dernières années. Le marché est désormais saturé.»

A cela s’ajoute une conjoncture incertaine qui freine la consommation. Pourtant, ces vans restent omniprésents sur les campings suisses.

Un marché stabilisé après la pandémie

Les vacances en camping ont toujours la cote. Mais le marché des vans est-il vraiment arrivé à saturation? Stefan Lieberherr, CEO de mycamper.ch - plateforme de location entre particuliers - nuance:

«Après l’explosion de la demande durant les années Covid (2020–2021), le marché est entré dans une phase de maturité, mais reste à un niveau élevé.»

Actuellement, environ 2200 véhicules (campers, caravanes, camping-cars) sont proposés sur mycamper.ch – soit 900 de plus qu’en 2020. Parmi eux, environ 300 sont des VW Camper (T2 à T7), soit 13% du total.

Où peut-on dormir avec un camper ? Que ce soit en tente, en bus ou en camping-car, le camping sauvage est soumis à des règles spécifiques en Suisse. Il est généralement réglementé au niveau cantonal ou communal. Il est donc essentiel de se renseigner sur place avant de passer la nuit. Mieux vaut privilégier un camping officiel. Le TCS publie un guide complet à ce sujet, et mycamper.ch fournit des informations cantonales.

Le boom est-il terminé? Stefan Lieberherr répond:

« La croissance rapide s’est normalisée, mais nous prévoyons tout de même une hausse annuelle à deux chiffres pour les années à venir.»

A noter: l’électromobilité reste marginale dans le monde des campers. Parmi les 5800 véhicules référencés sur la plateforme, aucun n’est entièrement électrique.

Les vans d'occasion peinent à se vendre

Durant la pandémie, beaucoup de ces véhicules ont été achetés neufs. Aujourd’hui, les ventes neuves reculent. Et cela se répercute sur le marché de l’occasion. Autrefois faciles à revendre, ces vans trouvent désormais moins facilement preneur.

Sur les plateformes spécialisées, les annonces de petits vans se multiplient. Il semble que de nombreux propriétaires aient réalisé, après la pandémie, que ce mode de vie ne leur convenait pas.

Saskia Iten, de Swiss Marketplace Group AG (propriétaire notamment d’AutoScout24), écrit concernant le premier semestre: «L’augmentation marquée des annonces cette année s’explique par l’arrivée des nouveaux modèles California et T7.»

Depuis 2022, les prix affichés pour les petits vans ont baissé légèrement chaque année, après une hausse de près de 5% en 2021. En revanche, pour les autres véhicules de camping, la situation est plus stable: entre 10 et 20% d’annonces en plus chaque année depuis 2022.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich