Guy Parmelin a pu quitter l'hôpital

Après avoir été opéré, le Vaudois a continué dans la mesure du possible d'assumer ses tâches depuis son lit d'hôpital ces derniers jours, indique le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) dans un communiqué. Il pourra participer à la séance du Conseil fédéral de mercredi.

Les trains de retour dans le tube ouest du tunnel de base du Gothard

Des trains circulent à nouveau dès ce lundi dans le tube ouest du tunnel de base du Saint-Gothard remis en état. La cadence à la demi-heure est sur le point d'être introduite.

Le train en service commercial au départ de Chiasso à 5h30 et à destination de Bâle CFF a pu circuler pour la première fois dans le tube ouest du tunnel de base du Saint-Gothard, indiquent lundi les CFF dans un communiqué. Un second train entre l'Allemagne et l'Italie, de marchandises cette fois, a suivi.