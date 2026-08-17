Les opposants disent refuser d'enfermer la Suisse dans une conception rigide de la neutralité. Image: KEYSTONE

L'UDC seule contre tous sur la neutralité

A l'exception de l'UDC, tous les partis rejettent l'initiative sur la neutralité. Selon eux, celle-ci «met péril» la sécurité de la Suisse.

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L'initiative sur la neutralité, en votation le 27 septembre, affaiblit la Suisse, estiment le PLR, le Centre, le PVL, le PS et les Vert-e-s. Elle «met en péril notre sécurité, rompt avec nos valeurs et restreint massivement notre capacité d’action extérieure».

La Suisse doit préserver sa neutralité largement éprouvée et ne pas compromettre inutilement sa capacité d'action en matière de politique étrangère et de sécurité, indique lundi le comité dans un communiqué. Il refuse d'enfermer la Suisse dans une conception rigide de la neutralité.

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De plus, une neutralité qui n'autorise aucune sanction, même face aux violations les plus flagrantes du droit international, va à l'encontre des valeurs helvétiques. D'autant plus que le Conseil de sécurité de l'ONU se retrouve de plus en plus bloqué face au droit de veto de certains membres. (jzs/ats)