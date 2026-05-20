Berne veut nous faire travailler après 65 ans et voici comment

La réforme AVS2030 entend améliorer les recettes de l'AVS sans toucher à l’âge de référence, sujet politiquement très sensible en Suisse.

Plus de «Suisse»

La réforme AVS2030 prévoit une amélioration des cotisations et le maintien dans la vie active. Un relèvement de l'âge de la retraite n'est pas d'actualité. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation pour les partis et les milieux concernés.

La situation financière de l’AVS doit être stabilisée pour les années 2030 à 2040. Pour ce faire, le Conseil fédéral, par la voix de la ministre de la Santé, encourage la poursuite de l'activité professionnelle jusqu'à l'âge de référence ou au-delà.

Qu'est-ce qui est prévu?

Le montant à partir duquel les cotisations AVS sont prélevées sera relevé à 21 800 francs (contre 16 800 actuellement) pour les personnes qui travaillent au-delà de 65 ans. La réforme prévoit aussi de supprimer l’âge maximal dans l’AVS (70 ans). Aujourd'hui, aucun avantage n'est perçu lorsqu'on travaille après 70 ans.

La conseillère fédérale en charge de la Santé. Keystone

Le prélèvement des cotisations doit également être plus équitable afin d'éviter les lacunes et d'améliorer la protection sociale des personnes âgées. Ces mesures concernant le domaine des cotisations devraient générer des recettes supplémentaires pour l’AVS d’environ 600 millions de francs d’ici 2040.

La balle est dans le camp du Parlement

Le besoin de financement de l’AVS pour la période 2030-2040 dépend du financement de la 13ᵉ rente de vieillesse. Si le Parlement opte pour un financement à long terme, aucune mesure supplémentaire ne sera nécessaire pour AVS2030. Dans le cas d'un financement temporaire, le Conseil fédéral propose une augmentation de la TVA de 0,7 point.



La consultation dure jusqu'au 11 septembre. (jah/ats)