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Attention à ces convois exceptionnels en Romandie en mai

Un camion de transport achemine une pale d&amp;#039;eolienne entre Vallorbe et Le Pont, pour la construction du parc eolien &amp;quot;Sur Grati&amp;quot; le mercredi 13 mai 2026 a Vallorbe. Le parc eo ...
Ça parait plus grand quand c'est au niveau du sol.Image: KEYSTONE

Vous risquez d'être pris dans d'étranges bouchons dans le canton de Vaud

Tout au long du mois de mai, des pales d'éoliennes de plus de 50 mètres de long serpentent à travers le Jura vaudois. Objectif: un nouveau parc éolien qui doit être raccordé au réseau à l'automne 2027.
20.05.2026, 10:4020.05.2026, 10:40

Il y a environ un an, le Tribunal fédéral a rejeté un nouveau recours contre le parc éolien Sur Grati, situé entre Vallorbe, Premier et Vaulion dans le canton de Vaud. Par cette décision, les juges ont donné le coup d'envoi des travaux dans le Jura vaudois, 17 ans après l'annonce du projet.

Initié par les communes, le chantier de parc éolien a été élaboré en collaboration avec l'entreprise suisse d'énergie éolienne Voé Eole SA.

Voici à quoi ressemblera finalement le nouveau parc éolien situé sur la chaîne du Jura.
Voici à quoi ressemblera finalement le nouveau parc éolien situé sur la chaîne du Jura.Image: VOé

Un voyage extrêmement complexe

Aujourd'hui, environ un an plus tard, les premiers éléments des gigantesques éoliennes sont en route vers la chaîne du Jura. Ils ont déjà parcouru un long chemin: fabriqués au Portugal, ils rejoignent l'Allemagne par bateau, puis Bâle par train. De là, le voyage se poursuit par transport spécial assuré par Emil Egger en direction du Jura vaudois, comme le rapporte la RTS.

La dernière étape du transport démarre toujours à minuit à Vallorbe.
La dernière étape du transport démarre toujours à minuit à Vallorbe.Image: screenshot VOé

Frédéric Marilley, chef de projet chez l'entreprise de transport Emil Egger, évoque, auprès de la RTS, un immense défi logistique:

«Une cinquantaine de personnes sont presque constamment mobilisées pour assurer ces transports depuis le port de Bâle jusqu'ici.»

L'une des dernières étapes est particulièrement délicate: les virages serrés du col du Mont en direction de Vaulion. Au millimètre près, le convoi spécial négocie les lacets à trois kilomètres à l'heure, comme le montrent les images de Keystone.

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Il faut faire preuve de patience lorsqu'on double un tel convoi exceptionnel.Image: KEYSTONE
KEYPIX - Un camion de transport achemine une pale d&amp;#039;eolienne entre Vallorbe et Le Pont, pour la construction du parc eolien &amp;quot;Sur Grati&amp;quot; le mercredi 13 mai 2026 a Vallorbe. L ...
Pour négocier les virages, la pale du rotor peut être redressée.Image: KEYSTONE

Depuis le début du mois, les gigantesques pales arrivent une à deux fois par semaine sur le chantier du parc éolien. Au total, 18 pales sont prévues pour les six éoliennes planifiées, qui atteindront une hauteur totale de 210 mètres. Une pale seule mesure 57,5 mètres de long et pèse 19 tonnes.

Le prochain transport de ces pièces gigantesques est prévu dans la nuit de mercredi à jeudi, de Vallorbe jusqu'à Vaulion sur la chaîne du Jura. Sur le site internet de l'entreprise Voé Eole SA, un calendrier approximatif indique un départ de la petite ville de Vallorbe à minuit, avec une arrivée au village de Vaulion entre 14h et 19h. Un trajet qui, selon Google Maps, se ferait normalement en 22 minutes en voiture.

Le parcours que les éléments de construction doivent emprunter pour monter dans le massif du Jura.
Le parcours que les éléments de construction doivent emprunter pour monter dans le massif du Jura.Image: capture d'écran google maps

Thierry Zeller, co-directeur de Voé, indique à l'agence de presse ATS que les premières éoliennes devraient être entièrement montées d'ici le mois d'août. L'ensemble du parc éolien devrait ensuite pouvoir être mis en service à l'automne 2027. Selon l'exploitant, les six éoliennes produiront alors de l'électricité pour 11 000 ménages. (jul)

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La pale du rotor au passage du village du Pont.Image: keystone
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