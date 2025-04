Le président du PVL critique un Conseil fédéral trop passif

D'après lui, cette affaire des droits de douane de illustre les avantages d'avoir de bonnes relations avec l'Union européenne . Mais sur ce sujet aussi, le gouvernement est trop passif, a-t-il encore critiqué. Et les Vert'libéraux d'attendre du Conseil fédéral qu'il soumette rapidement les bilatérales III au Parlement et qu'il défende avec passion et vigueur le bon résultat des négociations de ces accords. (ats/vz)

Voici la face très sombre de l'industrialisation suisse

Au 19ᵉ siècle, les Suisses ont payé un lourd tribu à l'essor économique du pays. L'historienne Claudia Aufdermauer révèle, aujourd'hui, cette face cachée peu connue de l’histoire suisse.

Lorsqu’un médecin a examiné les membres de la famille Stampfer et ses employés qui souffraient de vomissements, de fièvre, qui ne pouvaient plus dormir et avaient très soif, celui-ci a d'abord suspecté une saucisse fumée. Mais tous n'avaient pas mangé cette fameuse saucisse. D'où provenait donc ce mal étrange? Le médecin a ensuite soupçonné l'eau potable et a appelé le chimiste cantonal.