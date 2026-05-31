Les jeunes socialistes suisses contre le libre-échange

Réunie à Moutier, la Jeunesse socialiste suisse a dénoncé les accords de libre-échange, jugés favorables à l’exploitation mondiale, et rejeté l’initiative de l’UDC sur la neutralité.

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Assemblée des délégués de la Jeunesse socialiste suisse à Moutier, samedi. Keystone

La Jeunesse socialiste suisse (JSS), réunie en assemblée des délégués samedi à Moutier (JU), dénonce les accords de libre-échange. Le mouvement rejette une politique qui renforce l'exploitation mondiale.

Les délégués ont adopté un papier de position intitulé «Libre-échange et protectionnisme: l'exploitation mondiale à l'ère du fascisme et des crises économiques». Le texte s'oppose à la politique commerciale menée par le Conseil fédéral, a indiqué le parti des jeunes socialistes dans un communiqué dimanche.

Selon la JSS, les accords de libre-échange avec le Mercosur ou la Malaisie renforcent les dynamiques néocoloniales actuelles, au lieu de bénéficier aux travailleuses et travailleurs. Le parti demande la fin des accords commerciaux qui violent les droits humains, un contrôle démocratique accru des négociations et une meilleure protection des producteurs locaux.

Les délégués ont par ailleurs rejeté l'initiative de l'UDC sur la neutralité. La neutralité, dans le sens de la non-prise de position, est en soi une prise de position en faveur des dominants et des dominantes, estime la JSS.

L'assemblée a également été l'occasion d'une table ronde sur l'antiféminisme et d'une résolution sur la «manosphère» en vue de la grève féministe du 14 juin. La résolution exige des réponses politiques concrètes face aux mouvements antiféministes qui se renforcent. (dal/ats)