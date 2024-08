Pourquoi le Conseil fédéral veut un retour du nucléaire

Voici les noms de bébés les plus rares de Suisse

Les parents suisses vont recevoir plus d'argent l'an prochain

Les rentes AVS et AI vont augmenter (et ce n'est pas tout)

«Cette décision va faire perdre du temps et de l'argent à la Suisse sans faire émerger un modèle d'approvisionnement indépendant et cohérent avec les objectifs climatiques de l'Accord de Paris»

Roger Nordmann (PS/VD) souligne également des coûts faramineux et la présence de déchets dangereux pendant plusieurs dizaines de milliers d'années en cas de relance.

«La mise en service de nouvelles centrales prend plusieurs décennies, or nous ne disposons plus de ce temps si nous souhaitons tenir notre engagement en faveur de la neutralité carbone nette d'ici 2050»

L'initiative populaire «De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)» précise que toutes les formes de production électrique respectant l'environnement et le climat doivent être autorisées. Le comité souhaite rouvrir la porte à l'atome, en misant sur les nouvelles technologies.

Plus de «Suisse»

Les caisses-automatique reculent à l'étranger: et chez Migros et Coop?

On sait combien de gens, en Suisse, ont votre prénom

Les plus lus

Les rentes AVS et AI vont augmenter (et ce n'est pas tout)

Les rentes AVS/AI augmenteront de 2,9% en 2025, soit 35 à 70 francs de plus par mois, pour compenser le renchérissement.

Les rentiers AVS et AI toucheront entre 35 et 70 francs de plus par mois en 2025. Le Conseil fédéral a revu les rentes mercredi pour les adapter au renchérissement.