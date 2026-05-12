Séverine Chavrier. Image: KEYSTONE

Crise à la Comédie: des stars du théâtre européen fustigent Genève

Près de 50 directeurs et directrices de grandes scènes théâtrales en Europe mettent en demeure Genève de «réhabiliter pleinement» Séverine Chavrier, la directrice de la Comédie «licenciée» vendredi.

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Le licenciement de Séverine Chavrier, «illégal» selon son avocat Romain Jordan, ne passe pas. Quatre jours après qu’il a été prononcé, près de 50 directeurs et directrices de grandes scènes nationales et de festivals, metteurs et metteuses en scène, en France, en Espagne, en Belgique et en Autriche, signent une lettre de soutien à la directrice de la Comédie de Genève, remerciée dans des circonstances troubles vendredi par son employeur, la Fondation d’art dramatique de Genève (FAD).

La missive, dont watson a obtenu copie, est adressée à l'exécutif de la ville de Genève, dont son maire et la responsable de la culture, Joëlle Bertossa, ainsi qu'à la FAD.

Ce n’est pas la première fois que Séverine Chavrier reçoit un soutien de la part d’une partie de la profession. Mais cette fois-ci, on sent comme une menace dans la forme et dans le fond.

«Nous sommes profondément préoccupés par les conséquences de cette affaire sur nos relations futures avec la Comédie de Genève. La confiance, indispensable à toute coopération artistique internationale, se trouve aujourd’hui gravement fragilisée. Ce qui est en jeu dépasse désormais un cas individuel. C’est l’image même de Genève – ville historiquement associée au dialogue, à l’ouverture et à la liberté intellectuelle – qui se trouve atteinte.» Extrait de la lettre de soutien

Jamais jusqu'ici, à notre connaissance, la Comédie de Genève, plus grande scène de Suisse romande, dotée d’un budget annuel de 12 millions de francs, n’avait été confrontée à une telle situation. Les signataires appellent «à la pleine réhabilitation de Séverine Chavrier en tant qu’artiste et directrice de la Comédie de Genève».

Les signataires haussent la voix:

«Nous demandons que toute la lumière soit faite sur les mécanismes ayant conduit à cette situation, afin que de telles pratiques ne puissent en aucun cas créer un précédent dans le paysage culturel européen.» Extrait de la lettre de soutien

«Logiques d’humiliation» et «censure»

Ils déplorent également la manière dont l’institution théâtrale genevoise a géré l'affaire: «Le monde du théâtre repose sur la liberté de création, sur la confiance et sur la possibilité du débat contradictoire. Il ne peut prospérer dans des logiques d’humiliation publique, de discrédit personnel ou d’instrumentalisation politique.»

Dans cette lettre, les soutiens de Séverine Chavrier, comptant des scènes aussi importantes que La Colline, l’Odéon-Théâtre de l’Europe et les Amandiers à Paris, jugent sévèrement le rôle joué par le syndicat romand du spectacle dans cette affaire, et parlent de «censure»:

«Séverine Chavrier se retrouve, depuis des mois, injustement bannie du théâtre qu’elle dirige, dans l’impossibilité de programmer, de produire et de créer. Ces interdictions dictées par le syndicat constituent non seulement une entrave à ses missions de directrice, mais un acte extrêmement grave de censure de son travail d’artiste, qui devait logiquement se déployer à partir de la Comédie de Genève.» Extrait de la lettre de soutien

Les signataires ajoutent: «Vues de l’étranger, ces sanctions prises à l’égard d’une metteuse en scène programmée au festival d'Avignon et au festival d’automne à Paris sont incompréhensibles.»

«Acharnement politico-judiciaire disproportionné»

Ils dénoncent un «acharnement politico-judiciaire disproportionné, d’un déchaînement médiatique ayant conduit à une mise en cause personnelle et professionnelle d’une violence rare». Ils affirment également y voir:



«Le symptôme d’un traitement profondément genré, tant certaines attaques semblent avoir visé non seulement une directrice, mais une femme de pouvoir, une artiste, une personnalité engagée et exigeante»

Les près de 50 auteurs et autrices de la lettre de soutien ne mentionnent pas les critiques faites à Séverine Chavrier, faites jusqu’ici de façon anonyme et dénonçant un «management toxique et pervers».

Quelle sera la réponse des autorités municipales genevoises? Condamneront-elles une ingérence? Feront-elles valoir l'argent apporté par Genève dans les coproductions théâtrales? Se diront-elles que la réputation de la ville, indépendamment des questions matérielles, est gravement en jeu? Joint par watson, un communicant de la ville indique ne pas être au courant pour l'heure de cette lettre de soutien.