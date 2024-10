Conseil d'Etat valaisan: Roberto Schmidt jette aussi l'éponge

Keystone

Un autre conseiller d'Etat valaisan jette l'éponge

Après Frédéric Favre, un deuxième membre du Conseil d'Etat valaisan a indiqué jeudi qu'il ne se représenterait pas pour un autre mandat.

Mercredi, Frédéric Favre a indiqué qu'il ne se représenterait pas au Conseil d'Etat. Le libéral-radical est chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport.

Surprise, jeudi, c'est un autre membre de l'exécutif valaisan qui indique, lui aussi, qu'il ne briguerait pas d'autre mandat lors des élections cantonales de 2025: Roberto Schmidt, à la tête du Département des finances et de l'énergie, comme l'annonce le Nouvelliste.

Le centriste est au Conseil d'Etat valaisan depuis 2017. Il a été président de la commune de Loèche entre 2005 et 2017 et a effectué un mandat et demi au Conseil national.

(acu)