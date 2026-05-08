bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Politique

«Pas de Suisse à 10 millions»: l'issue du vote est encore floue

An electoral poster for the right-wing Swiss People&#039;s Party (SVP) popular initiative &quot;No 10-million-Switzerland&quot; is pictured in a vineyard owned by Olivier Agassis, a winemaker and memb ...
Keystone

«Pas de Suisse à 10 millions»: voici ce que disent les derniers sondages

Selon les derniers sondages, la modification de la loi fédérale sur le service civil serait acceptée par 52% des Suisses. En revanche, l'initiative de l'UDC se trouve dans une situation «d'impasse».
08.05.2026, 06:0008.05.2026, 06:48

La modification de la loi sur le service civil devrait être adoptée, selon le premier sondage de la SSR publié vendredi. Pour l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», l'issue du vote est encore floue.

Si le peuple avait voté début mai sur l'initiative UDC «sur la durabilité», 47% des personnes l'auraient acceptée et 47% l'auraient rejetée. La part des indécis se monte à 6%. L'institut gfs.bern, qui a réalisé l'enquête, parle de situation «d'impasse».

Environ 80% des personnes indiquent avoir une intention ferme de voter pour ou contre le projet.

Suisse à 10 millions: l'initiative de l'UDC bat déjà un record

Actuellement, la modification de la loi sur le service civil a été acceptée à 52% et refusée à 40% par les sondés. Huit pour cent des sondés restent indécis.

Le sondage a été réalisé par l'institut gfs.bern entre le 20 avril et le 3 mai auprès de 19 728 titulaires du droit de vote de tout le pays. La marge d'erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce Suisse réclame des millions après avoir tué une femme: l'affaire rebondit
Un homme, qui avait tué une travailleuse du sexe en 2008, a été détenu illégalement après l'expiration de sa peine. Pendant des années. Le Tribunal administratif lui reconnaît un droit à indemnisation de la part du canton. Le canton, lui, voit les choses différemment.
En mars, un jugement rendu en Argovie a suscité une vive indignation: un homme qui, adolescent, avait tué une prostituée à Aarau, réclame au canton plusieurs millions, et devrait effectivement recevoir un certain montant à titre de tort moral. C'est ce qu'avait établi le Tribunal administratif à la mi-février dans un jugement incident (réd: une décision qui porte sur des questions de procédure). Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une action de responsabilité de l'Etat intentée par «Tobi B.», comme les médias l'avaient surnommé, contre le canton d'Argovie.
L’article