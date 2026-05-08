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«Pas de Suisse à 10 millions»: voici ce que disent les derniers sondages

Selon les derniers sondages, la modification de la loi fédérale sur le service civil serait acceptée par 52% des Suisses. En revanche, l'initiative de l'UDC se trouve dans une situation «d'impasse».

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La modification de la loi sur le service civil devrait être adoptée, selon le premier sondage de la SSR publié vendredi. Pour l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», l'issue du vote est encore floue.

Si le peuple avait voté début mai sur l'initiative UDC «sur la durabilité», 47% des personnes l'auraient acceptée et 47% l'auraient rejetée. La part des indécis se monte à 6%. L'institut gfs.bern, qui a réalisé l'enquête, parle de situation «d'impasse».

Environ 80% des personnes indiquent avoir une intention ferme de voter pour ou contre le projet.

Actuellement, la modification de la loi sur le service civil a été acceptée à 52% et refusée à 40% par les sondés. Huit pour cent des sondés restent indécis.

Le sondage a été réalisé par l'institut gfs.bern entre le 20 avril et le 3 mai auprès de 19 728 titulaires du droit de vote de tout le pays. La marge d'erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage. (ats)