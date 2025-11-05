Les poulets américains posent un problème à certain (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Le Conseil fédéral donne son avis sur les poulets américains

Le gouvernement estime que l’interdiction d’importer de la volaille traitée chimiquement est déjà garantie, malgré les inquiétudes de plusieurs élus socialistes.

Le Conseil fédéral ne souhaite pas inscrire dans la loi l’interdiction d’importer de la volaille traitée chimiquement. Il a rejeté mercredi deux motions allant dans ce sens, estimant que l’objectif de ces textes est déjà atteint. Les deux motions identiques avaient été déposées par la conseillère aux Etats socialiste Mathilde Crevoisier Crelier (JU) et le conseiller national socialiste David Roth (LU). Tous deux craignent qu’au fil des négociations commerciales avec les Etats-Unis, le gouvernement ne cède sur l’interdiction d’importer du «poulet au chlore».

Cette pratique, courante aux Etats-Unis, consiste à plonger les poulets abattus dans des bains de chlore ou d’autres produits chimiques afin d’éliminer les germes. En Suisse comme dans l’Union européenne, cette méthode est interdite: les autorités misent plutôt sur des normes d’hygiène strictes pour éviter toute contamination. Le sujet de l’importation de volaille américaine alimente depuis des années les tensions lors des discussions commerciales entre Washington et les pays européens.

Dans leur argumentaire écrit, Crevoisier Crelier et Roth reconnaissent que l’interdiction d’importation existe déjà. Mais, selon eux, le Conseil fédéral pourrait la lever facilement par une simple modification d’ordonnance. Une telle décision, estiment-ils, risquerait d’éroder la confiance dans la sécurité des denrées alimentaires suisses. Ils écrivent:

«Une Suisse crédible ne doit pas abandonner ses normes sanitaires et agricoles sous la pression d’une grande puissance.»

En réponse, le Conseil fédéral assure que la réglementation helvétique restera alignée sur celle de l’Union européenne, en particulier dans le cadre du futur accord sur la sécurité alimentaire avec Bruxelles. Il rappelle également que l’interdiction d’importation figure déjà dans une ordonnance en vigueur. (jah avec dpa)