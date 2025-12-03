Le président de l'UDC Genève, Lionel Dugerdil, relance la question du droit de vote des étrangers au niveau communal. Keystone

L'UDC veut interdire aux étrangers de voter au niveau communal

Le comité directeur de l'UDC Genève a décidé de lancer une initiative constitutionnelle pour supprimer le droit de vote communal des étrangers.

Une initiative proposant de supprimer le droit de vote communal des étrangers est lancée par l'UDC genevoise, après le refus d'un projet de loi similaire du député Yves Nidegger par le Grand Conseil en novembre. Selon le parti, le droit de vote et le droit d'éligibilité doivent être «le couronnement d'un processus d'intégration réussi».

Pour Lionel Dugerdil, président de l'UDC Genève, ce projet a davantage de chance de convaincre la population que les députés. Et de relever que les Vaudois ont refusé dimanche d'accorder le droit de vote cantonal aux étrangers.

«Pour nous, le droit de vote doit être consécutif à la naturalisation», soutient le président de l'UDC Genève. Sans quoi, les personnes ne sont pas assez bien formées au système politique suisse et pourraient ne pas se servir correctement d'un bulletin.

«Cela rend les intéressés sensibles aux pressions communautaristes» UDC Genève

Les nouveaux soupçons de fraude électorale à Vernier ne sont toutefois pas à l'origine de cette initiative, affirme Lionel Dugerdil. «Je me refuse à tout amalgame», a-t-il indiqué, en disant attendre que le Ministère public fasse son travail.

A Genève, les étrangers sont titulaires depuis 2005 des droits de vote, d'initiative et de référendum sur le plan communal. L'UDC lancera son initiative en début d'année prochaine, à une date pas encore définie. Pour aboutir, elle devra récolter 5619 signatures valables.

