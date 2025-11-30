Droit de vote des étrangers: les Suisses d'abord!

Affiche des partisans du non au droit de vote et d'éligibilité des étrangers dans le canton de Vaud. Image: KEYSTONE

Commentaire

Les Suisses se barricadent derrière leur passeport

L'âge d'or du droit de vote accordé aux étrangers semble révolu, comme le montre le résultat sans appel dans le canton de Vaud. Les peurs face à l'immigration n'incitent pas les Suisses à partager la table démocratique.

Plus de «Suisse»

Le rejet est sans appel: 63,61% des Vaudois ont dit «non» à l’initiative soutenue par la gauche qui demandait l’introduction du droit de vote et d’éligibilité des étrangers installés depuis trois au moins dans le canton et dix ans en Suisse. La part des votes négatifs dépasse de 10% celle des votes de la droite aux dernières élections cantonales, en 2022. Des voix de gauche comptent donc parmi ce front du refus.

En 2011, avec près de 70% des bulletins, le corps électoral vaudois avait rejeté plus massivement encore une initiative similaire. La fin de l’âge d’or des droits civiques accordés aux étrangers? Inutile d’insister?

Le temps des largesses est révolu

Le résultat négatif de ce dimanche dans le canton de Vaud – les Appenzellois de Rhodes-Extérieures, qui se prononçaient sur le seul droit de vote des étrangers, ayant dit «non» à 72,78% – ne fait que confirmer une tendance qui ne se dément pas depuis une quinzaine d’années. Le temps des largesses semble bel et bien révolu. Aucune initiative communale ou cantonale proposant d’élargir le droit de vote aux non-nationaux n’a été acceptée ces dernières années.

Pascal Sciarini, professeur de science politique à l’Université de Genève, observe, et l'on ne peut qu'abonder:

«Je ne suis pas sûr que le canton de Vaud, s’il devait voter aujourd’hui sur l’extension du droit de vote aux étrangers au niveau communal, approuverait, lui qui avait pourtant dit "oui" en 2002.» Pascal Sciarini, professeur de science politique Unige

Une trappe s’est comme refermée à la fin de la décennie 2000, du moins en Suisse romande, la Suisse alémanique étant visiblement allergique au partage du droit de vote avec qui n’est pas suisse. Vaud en 2002, donc, Genève en 2005 et Fribourg en 2006 furent les derniers cantons à donner le droit de vote aux étrangers à l’échelon communal. En mars 2024, le Valais a balayé à 72,83% la version de sa nouvelle constitution comprenant l’élargissement du droit de vote et d’éligibilité communal aux non-Suisses.

Et Neuchâtel et le Jura, seuls cantons où les étrangers peuvent participer aux élections cantonales? Pas certain non plus qu’ils diraient «oui» si la question leur était posée aujourd’hui. La criminalité étrangère et les incivilités de certains frontaliers ont peut-être refroidi leur générosité d'alors.

Que s’est-il passé? Pascal Sciarini le rappelle:

«A partir de la crise des subprimes en 2008 aux Etats-Unis, les chocs n’ont fait que se succéder: l’invasion de la Crimée en 2014, les attentats djihadistes, la première élection de Donald Trump en 2016, le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022. On a assisté en Suisse à un phénomène de repli guidé par les peurs.» Pascal Sciarini, professeur de science politique Unige

Le dernier levier identitaire

A quoi l’on peut sans doute ajouter la très forte croissance de la population résidant en Suisse entre 2000 et 2010, effet de l’accord sur la libre-circulation des personnes conclu alors avec l’Union européenne.

En refusant systématiquement depuis quinze ans d’accorder le droit de vote, a fortiori le droit d’éligibilité, aux étrangers tant à l’échelon cantonal que communal, les Suisses semblent vouloir agir sur le seul levier identitaire qu’ils pensent encore pouvoir contrôler, celui avec lequel ils exercent leur souveraineté. Plus le sentiment de dilution face à l’immigration ou face à l’Union européenne au seuil des Bilatérales IIII se renforce, plus le droit de vote associé aux valeurs et au mode de la démocratie suisse devient un bien précieux à protéger.

Le mauvais exemple du «vote étranger» à Vernier

Ce dimanche encore, les soupçons de magouilles sur fond de votes communautaires à Vernier, la deuxième plus grande commune du canton de Genève, où le droit vote des étrangers prévaut aux élections communales, ne sont pas de nature à rassurer l’électorat suisse. En juin 2024, les Genevois, par ailleurs aux prises avec leur «problème frontalier», avaient rejeté à plus de 60% le droit de vote et d’éligibilité des étrangers au niveau cantonal.

Bref, c’est comme si les Suisses ne sentaient plus suffisamment maîtres chez eux pour pouvoir partager la table démocratique avec les nouveaux venus, au moins tant qu’ils n’auront pas fait preuve de leur volonté de s’intégrer pleinement en prenant le passeport à croix blanche.

Les Vaudois de l'étranger plutôt que les étrangers

A l’heure des peurs de «submersion migratoire» agitées par l’extrême droite et matérialisées par l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» d’habitants, le «oui» des Vaudois ce dimanche à 63,9% des voix à la participation de leurs compatriotes de l’étranger aux élections des conseillers aux Etats, dans une proportion égale au «non» au vote des étrangers, sonne un peu comme le rappel des troupes des suisses, désormais jamais trop nombreuses pour compter et pour peser.