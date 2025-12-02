brouillard
Scandale électoral à Vernier: le système de vote est-il sûr?

Les élections municipales de Vernier sont touchées par un scandale de falsification de bulletins de vote.
Image: Keystone / watson

Scandale électoral à Vernier: «Un coup de canif à notre démocratie»

La ville de Vernier (GE) a été confrontée à deux reprises à des irrégularités lors des élections municipales. Des événements qui interrogent le processus électoral et remettent en cause le système helvétique de vote par correspondance.
02.12.2025, 18:4802.12.2025, 18:48
Sven Papaux
Sven Papaux

C'est une situation qui se répète à Vernier. Après l'annulation du scrutin de mars dernier suite à des suspicions de fraude électorale, un deuxième épisode a secoué la commune ce dimanche 30 novembre. Lors des élections municipales, des irrégularités ont bloqué le processus pour élire le Conseil municipal. Plus de 200 bulletins auraient été remplis par la même main. Conséquence: la conseillère d’Etat Nathalie Fontanet a annoncé la suspension des élections.

Nouvelle fraude électorale à Vernier: une expertise mandatée

De quoi soulever une question: notre système de votation est-il sûr? Carmelo Laganà, fondateur de l'agence de communication politique Impakt Nexus, à Genève, répond:

«Il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais ne pas être non plus naïf»

Il poursuit: «On a un système qui est basé sur une confiance presque aveugle, fondé sur des processus qui datent du siècle passé et qui mériteraient d'être revus». Selon le stratège politique, «une chaîne de confiance se brise» quand un épisode comme celui de Vernier survient.

Le spécialiste s'inquiète du narratif autour de ces épisodes genevois:

«Nous avons déjà de la peine à avoir un taux de participation acceptable. Alors si maintenant les gens se disent que ça ne sert à rien parce qu'on trafique mon bulletin de vote dans l'urne, c'est un coup de canif à notre démocratie»
Carmelo Laganà

A ses yeux, les deux épisodes de Vernier rappellent qu'il faut renforcer les garde-fous et développer une surveillance accrue. Pour moderniser le processus, Carmelo Laganà appelle à une traçabilité plus claire du bulletin de vote, en suivant le parcours de l'enveloppe grâce à un traceur.

Interrogée à ce propos, la chancellerie d'Etat explique que le canton de Genève possède un système à la pointe: «Nous avons un Datamatrix (réd: un code-barres bidimensionnel) sur les enveloppes de votation». Et de préciser:

«Nous avons une traçabilité complète de l'enveloppe de vote et c'est unique en Suisse»

En clair, lorsque que la personne vote et remet son enveloppe à la Poste, ce Datamatrix permet de tracer la missive tout au long de son circuit postal jusqu'à son retour au service de votation. Mais la chancellerie concède qu'il reste «une partie impossible à contrôler»: le moment où les électeurs sont seuls face à leur bulletin de vote.

Faut-il revenir à un vote directement aux urnes? «Cela nécessiterait un projet de loi et donc un débat au Grand Conseil», évacue la chancellerie. De son côté, Carmelo Laganà souligne qu'il ne faut pas remettre en cause le vote par correspondance.

«C'est grâce à ce système que nous avons augmenté le taux de participation à chaque votation»

A ce jour, les autorités indiquent vouloir attendre l'enquête du Ministère public et le rapport graphologique. C'est à ce moment que le Conseil d'Etat statuera, le 17 décembre, et de valider (ou non) le scrutin.

Quand la Maison-Blanche utilise Sabrina Carpenter pour déporter des immigrés
Video: watson
